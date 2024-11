Sinner, cadute tutte le accuse: festa grande a Malaga

Galeotta fu Malaga: Sinner lo ha dimostrato con i fatti.

Affiatati, complici, perfettamente coordinati. Dire che Jannik Sinner e Matteo Berrettini abbiano stupito tutti, in occasione della prima gara di Coppa Davis contro l’Argentina, sarebbe estremamente riduttivo. Hanno sfidato una rodatissima coppia di doppio con la spavalderia che occorreva per superare questo ostacolo. Con la consapevolezza di chi sa di avere, malgrado l’inesperienza, una marcia in più.

Sono due singolaristi e raramente giocano in coppia, eppure hanno dato prova di essere talmente uniti, talmente determinati, da non scoraggiarsi dinanzi a nessun ostacolo. Una coppia che fa sognare a occhi aperti, belli come sono da vedere e da applaudire. E dire che c’è stato un tempo in cui, come i bene informati ricorderanno, ci si ostinava a contrapporli l’uno all’altro. A sostenere che si detestassero e che fossero gelosi l’uno dell’altro, come se nel circuito e nel cuore degli azzurri non ci fosse spazio per entrambi.

Oggi, quello è poco ma sicuro, sono ormai definitivamente cadute tutte le accuse mosse nei confronti di Sinner e di Berrettini. Che hanno dimostrato non solo di essere amici, ma anche di sapersi sostenere nel momento del bisogno. Nonché di nutrire una stima incommensurabile l’uno nei confronti dell’altro, come si evince chiaramente dalle parole che hanno speso a Malaga dopo l’incredibile partita di doppio che hanno giocato.

Berrettini e Sinner fanno sognare l’Italia: il passato è alle spalle

Ha colpito, in primo luogo, l’umiltà di Sinner, che pur essendo il numero 1 del mondo ha voluto elogiare il suo compagno di squadra romano nel più bello dei modi.

“Matteo ha giocato in modo incredibile. Mi ha portato in braccio oggi. Sono molto contento della sua prestazione e anche della mia. So quanto sta lavorando duramente per tornare. Ha avuto momenti sfortunati nella sua carriera. Gli auguro solo il meglio, siamo buoni amici. Cerchiamo di rendere felice il nostro Paese e significa molto per noi. Sono molto contento di giocare in doppio con lui. È un grande onore”.

Gli ha fatto eco Berrettini, che ha usato, a sua volta, delle parole bellissime: “Sinner è arrivato qui come se fosse l’ultimo nonostante sia il primo. C’è tanto da imparare, è un ragazzo speciale: ci siamo potuti parlare con calma senza la fretta del tour. Il voto 10 (era stato chiesto ai due tennisti di darsi un voto a vicenda, ndr) è a 360°, non solo per la prestazione”. E chissà che a Malaga non possano fare il bis e regalarci, ancora una volta, la gioia di questo doppio da sogno.