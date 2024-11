Lens-Marsiglia, Ligue 1: tv, formazioni, pronostico

Lens-Marsiglia è una partita valida per la dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sogna decisamente l’aggancio in classifica il Lens: i padroni di casa, contro il Marsiglia, distante solamente tre punti, annusano quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo grosso. Sarà difficile.

Difficile perché nonostante l’andamento altalenante della squadra di De Zerbi (due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite), il Marsiglia è una formazione sicuramente costruita per stare ai vertici del massimo campionato francese. Non diciamo alle spalle del Psg, o attaccata alla truppa di Luis Enrique, ma sicuramente che ambisce ad un posto nella prossima Champions League. Erano partiti alla grande, i marsigliesi, poi qualcosa si è inceppato e anche il tecnico italiano ha alzato i toni, svelando che se sentisse di essere il problema sarebbe pronto alle dimissioni.

Prima della sosta, invece, il Lens ha vinto in casa contro il Nantes superando le due sconfitte di fila che erano arrivate nei turni precedenti. Una squadra, quella giallorossa, che si è rimessa in sesto. E quindi che ha tutta la voglia di alzare i giri del proprio motore. Però, detto questo, in un match che appare, e che è abbastanza equilibrato, il risultato che potrebbe venire fuori davvero è uno solo.

Il pronostico

Il Lens difficilmente vincerà questa partita, e stesso discorso lo possiamo fare per il Marsiglia. Quindi, è evidente, che la gara in questione potrebbe finire in pareggio. Sicuramente con una rete a testa.

Le probabili formazioni di Lens-Marsiglia

LENS (3-4-3): Samba; Sarr, Danso, Medina; Chavez, El Aynaoui, Thomasson, Machado; Pereira da Costa, Nzola, Diouf.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Lirola, Balerdi, Kondogbia, Merlin; Rabiot, Hojbjerg; Greenwood, Luis Henrique, Rowe; Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1