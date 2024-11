Monaco-Brest, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monaco-Brest è una partita valida per la dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sosta per le nazionali la Ligue 1 riparte con due anticipi che vedranno protagoniste le squadre che al momento occupano rispettivamente i primi posti della classifica: il PSG capolista e il Monaco, principale inseguitrice dei parigini. I monegaschi hanno perso terreno nei confronti degli uomini di Luis Enrique nelle ultime giornate, soprattutto in seguito alle sconfitte di fila contro Nizza e Angers, scivolando a -6 dalla vetta.

Prima della pausa, però, gli uomini di Adi Hutter erano tornati a vincere, battendo 3-1 lo Strasburgo fuori casa grazie ai gol di due dei suoi giovani più promettenti: Ben Seghir (doppietta) e Ilenikhena. L’obiettivo del Monaco nelle prossime settimane è dunque quello di impedire al PSG di scappare, cercando di tenere aperto un campionato che nelle ultime due stagioni è stato dominato in lungo e in largo dai campioni in carica.

Per riuscirci il club del Principato dovrà essere più continuo possibile, pronto ad approfittare di un eventuale passo falso (raro) dei capitolini per riavvicinarsi e fargli sentire il fiato sul collo. Il Monaco sarà chiamato a dosare le energie anche in vista degli impegni di Champions League: finora i biancorossi sono una delle grandi sorprese della nuova fase campionato (tre vittorie, di cui una con il Barcellona, e un pareggio). In Champions sta brillando pure l’insospettabile Brest, prossimo avversario del Monaco in Ligue 1. I bretoni, alla loro prima partecipazione alla massima competizione continentale, hanno totalizzato gli stessi punti dei monegaschi e sono ancora imbattuti. La squadra allenata da Eric Roy, tuttavia, in patria sta facendo fatica – è solo tredicesimo – e due settimane fa ha incassato la sesta sconfitta, rimediata in casa del Montpellier (3-1).

Come vedere Monaco-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monaco e Brest, in programma venerdì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

Il Monaco si è aggiudicato gli ultimi cinque incontri con il club bretone: il trend non dovrebbe essere invertito considerando il momento difficile del Brest in campionato. Si può dare fiducia ai monegaschi.

Le probabili formazioni di Monaco-Brest

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Magassa, Matazo; Minamino, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Salah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1