I pronostici di giovedì 21 novembre: Champions League femminile, Brasileirao

I pronostici di giovedì 21 novembre, in campo la Champions League femminile, il Brasileirao e altri campionati minori in giro per il mondo.

Finiti gli impegni delle nazionali per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e con la lista definitiva delle qualificate ai quarti di finale di Nations League, in attesa della ripartenza di Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, oggi si giocano quattro partite della Champions League femminile e poco altro.

Promettono almeno tre gol complessivi Hammarby-Manchester City, Valerenga-Bayern Monaco e Arsenal-Juventus, appare scontata anche la solita goleada del Barcellona che dopo il 7-0 dell’andata col St. Polten dovrebbe segnare anche in trasferta almeno quattro gol.

I pronostici sulle altre partite

Palinsesto povero con una partita di Serie C tra Pescara e Milan Futuro, una del campionato rumeno con l’FCSB favorito sul Botosani e il posticipo del turno infrasettimanale del Brasileirao dove l’Internacional in ottimo stato di forma dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta sul campo dell’Internacional.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 2-4 in Pescara-Milan Futuro, Serie C, ore 20:45

Vincenti

FCSB (in Botosani-FCSB, Romania, ore 20:30)

(in Botosani-FCSB, Romania, ore 20:30) Talleres (in Talleres-Sarmiento, Argentina, ore 23:15)

(in Talleres-Sarmiento, Argentina, ore 23:15) Internacional o pareggio (in Vasco-Internacional, Brasileirao, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hammarby-Manchester City , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Valerenga-Bayern Monaco , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Arsenal-Juventus, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Landskrona-Varnamo , Allsvenskan, ore 19:00

, Allsvenskan, ore 19:00 Pescara-Milan Futuro, Serie C, ore 20:45

Comparazione quota totale (OVER 2,5 + GOL): 7.26 GOLDBET ; 7.16 SNAI; 7.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Bragantino-Sao Paulo, Brasileirao, ore 20:30