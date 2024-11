Berrettini, il sogno proibito è realtà: triangolo pericolosissimo a Malaga

Berrettini, quante insidie a Malaga: l’ultima parola spetta a lui.

Quando, qualche settimana fa, Filippo Volandri aveva svelato i nomi dei 5 campioni che sarebbero volati con lui a Malaga per le Finals di Coppa Davis, un coro unanime si era levato in men che non si dica. I tifosi avevano mal digerito l’idea del coach di lasciare a casa Matteo Berrettini, benché il capitano avesse sottolineato, sin da subito, che quella lista era stata stilata solo ed esclusivamente sulla base del ranking. E che, in quanto tale, non teneva conto di altre variabili che avrebbe poi considerato, invece, in un secondo momento.

Lo aveva detto tra le righe, sostanzialmente, che il romano, alla fine, ci sarebbe stato. Perché sebbene dal punto di vista della classifica sia in una posizione meno privilegiata rispetto ad altri suoi connazionali, è innegabile che una Nazionale abbia bisogno come l’aria di un elemento come lui. Capace di contribuire sia in quanto formidabile singolarista che a livello morale, essendo lui molto attaccato alla maglia dell’Italia e portatore sano dei valori azzurri e sportivi.

A Malaga ci sarà, dunque, eppure non è ancora detta l’ultima parola. La patata bollente ora passerà di nuovo in mano a Volandri, che avrà decisioni per nulla semplici da prendere in vista dell’ultimo atto dell’edizione 2024 della Coppa Davis. E questo perché, per la prima volta in assoluto, è successo quello che non credevamo ormai più possibile. Il sogno proibito del coach, dell’Italtennis e dei tifosi tutti si è finalmente realizzato: Sinner, Musetti e Berrettini, udite udite, saranno tutti a disposizione – contemporaneamente – della squadra azzurra.

Berrettini o Musetti, o la va o la spacca: a Volandri l’ardua sentenza

Una cosa che non succedeva, ora per un motivo, ora per un altro, da tantissimo tempo. E che, seppur bellissima, comporterà qualche difficoltà logistica in quel di Malaga.

Se la presenza in campo di Sinner, manco a dirlo, è scontatissima, non resta che capire chi la spunterà, sul fronte del singolare, tra Musetti e Berrettini. Tanto l’uno quanto l’altro offrono garanzie impareggiabili, ma chi dei due scenderà in campo oggi pomeriggio, alle 17, per il primo faccia a faccia con la Nazionale Argentina?

Dovrà fare i conti, insomma, con una gran bella gatta da pelare, il nostro coach, che ai fini di questa scelta dovrà necessariamente considerare tutta una serie di fattori imprescindibili. Le relative prestazioni sulla superficie di gioco, tanto per cominciare, ma anche le caratteristiche dei sue singolaristi. Un triangolo (Sinner-Musetti-Berrettini) che entusiasma ma che, al tempo stesso, costringerà Volandri ad essere lucido e chirurgico nelle scelte che scandiranno i prossimi giorni.