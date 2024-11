Un’altra bordata a Sinner: è successo mentre festeggiava

Sinner, altra bordata: tutto è successo nel momento in cui il campionissimo azzurro festeggiava la vittoria delle Finals. Cosa è successo

Il 2024 per Jannik Sinner non è ancora finito. Nei prossimi giorni il campionissimo azzurro sarà impegnato, appunto, con la maglia della nazionale nelle finali di Coppa Davis a Malaga.

Però nonostante questo possiamo dire che sarà un anno indimenticabile, comunque vadano le cose in Spagna: due Slam, le Finals di Torino, il primo posto nella classifica Atp e diversi milioni di euro incassati nel corso dell’anno. Una cinquantina, dicono in molti, mettendoci anche le sponsorizzazioni. Insomma, è un anno magico per Sinner e lo sarà come detto in ogni caso. Certo, superata la metà di novembre, si avvicina, o almeno così si spera, quello che potrebbe essere il verdetto del Tas di Losanna dopo che la Wada ha fatto ricorso dopo la sua assoluzione per il caso Clostebol. E questo è un punto debole per Jannik, che ancora non sa se dovrà scontare o meno una squalifica. Detto questo, nelle ultime settimane, anche un altro pensiero potrebbe attanagliare il tennista azzurro: pare ci sia una profonda crisi tra lui e quella che, almeno ancora ufficialmente – non ci sono state notizie contrarie – è la sua compagna: la russa Anna Kalinskaya.

Bordata a Sinner, su Instagram le storie di Kalinskaya

L’assenza a Torino della collega e compagna non è passata inosservata. E come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi secondo i media russi tra i due c’è in atto una vera e proprio crisi. Magari si potrebbe trattare di una pausa di riflessioni, non lo sappiamo, quello che sappiamo, invece, è che durante i festeggiamenti dopo la vittoria a Torino, la Kalinskaya sul proprio profilo Instagram pubblicava non la gioia per l’affermazione del compagno, ma un’altra cosa.

Secondo quanto riportato infatti da Libero, “le indiscrezioni su una possibile rottura si fanno sempre più intense anche dopo la finalissima, suffragate dal fatto che in serata – mentre Jannik usciva dal campo vittorioso – Anna pubblicava momenti di una cena in compagnia di alcune amiche”. Il pensiero, quindi non era proprio rivolto verso Sinner. “Secondo i media russi i due sarebbero in crisi – si legge ancora – e per questo lei non avrebbe presenziato alle partite dell’altoatesino. Jannik e Anna – si dice – si sarebbero presi una pausa di riflessione per capire a che punto è la loro relazione. Addirittura, sostengono in diversi, la Kalinskaya avrebbe bloccato Sinner su Instagram“.