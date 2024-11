Ha fatto sciogliere perfino Sinner: nessuno c’era mai riuscito

Sinner, clamorosa rivelazione: si è sciolto come neve al sole.

Perché lui sia così riservato lo si capisce nell’esatto momento in cui le telecamere indugiano sui volti dei suoi genitori. Due persone comuni, una mamma e un papà che non amano i riflettori ma i cui occhi brillano alla vista di quel figlio che, crescendo, s’è fatto campione. Sono stati i primi a pagare un prezzo altissimo, perché questo accadesse: lo hanno lasciato andare che era ancora un adolescente, permettendogli di rincorrere il sogno di una vita pur senza sapere che quel sogno si sarebbe realizzato.

Gli hanno dato fiducia e Jannik, figlio d’oro, li ha ampiamente ricompensati. È diventato numero 1 del mondo e non c’è stato trionfo in cui non abbia ricordato che il merito di tutti questi successi era solo ed esclusivamente loro. Di Siglinde e di Hanspeter, che lo hanno allevato con amore e dedizione, insegnandogli, oltretutto, quali fossero i valori più importanti nella vita di un essere umano.

Valori che Sinner ha imparato e fatto suoi, come si evince chiaramente dal modo, assolutamente impeccabile, in cui si comporta. L’azzurro è un ragazzo a modo, oltre che un tennista dall’eccezionale talento. Educato e generoso, è il tipo che si prodiga per far passare le bottigliette d’acqua a chi, in tribuna, durante un suo match, sta poco bene, per esempio. O che regge l’ombrello ai ball boy quando la pioggia ferma il gioco, tanto per intenderci. Un uomo d’altri tempi, se vogliamo.

Sinner l’ha fatto davanti a tutti: così ha commosso l’Inalpi Arena

Ma Sinner è anche il giocatore che, in uno dei giorni più importanti della sua vita, quello in cui ha alzato al cielo la coppa delle Nitto Atp Finals di Torino, ha fatto davanti a tutti qualcosa di eclatante.

Non lo avrebbe fatto per nessun altro che non fosse lei. Solo ed esclusivamente per la sua mamma, la sola, evidentemente, a far sì che il campione si sciolga come neve al sole. Non c’è altro modo di spiegare, altrimenti, come mai, qualche istante dopo il match point, sia corso in tribuna ad abbracciare lei, bypassando chiunque fosse seduto prima di Siglinde.



Un gesto ed un momento estremamente commoventi, che rendono benissimo l’idea di quanto grande sia l’amore che il numero 1 del mondo prova per i suoi genitori.