Gratta e vinci, da soli mai: con questo trucco non sbagli

Gratta e vinci, perché rischiare? Basta seguire questo consiglio.

Suvvia, diciamoci la verità: nessuno gioca perché realmente convinto di vincere, prima o poi. La maggior parte dei giocatori tenta la fortuna alla Lotteria o ai giochi ad estrazione per non lasciare nulla di intentato. Per essere certi, almeno quello, di averci provato, in un modo o nell’altro. E solo una parte di essi, alla fine, viene ampiamente smentita e ricompensata, addirittura, per avere a lungo atteso il tanto invocato arrivo della dea bendata.

Casca a fagiolo, a tal proposito, la storia che intendiamo raccontarvi oggi. Arriva dal Kentucky e ha come protagonista un uomo che la fortuna l’ha vista in faccia, ma in circostanze del tutto inaspettate. Nonché pericolose. Già, perché quando la Signora decide di farci visita, non sempre è portatrice di buone notizie. O meglio, porta con sé denaro e agiatezza, quello è poco ma sicuro, ma il suo arrivo potrebbe anche comportare, al tempo stesso, un rischio che è bene tenere in considerazione.

Iniziamo col dire che il giocatore in questione risiede a Louisville e che, relativamente al gioco d’azzardo, ha una routine molto ben consolidata. Compra i Gratta e vinci durante il giorno, ma ne gratta la patina argentata solo quando, dopo una lunga giornata di lavoro, scocca finalmente per lui l’ora di accomodarsi sul divano e di concludere in bellezza la giornata.

Gratta e vinci, in compagnia è meglio: ecco perché

Generalmente lo fa davanti alla televisione, mentre sorseggia una Big Red facendo zapping da un canale all’altro. Così ha fatto anche qualche giorno fa, il 25 ottobre.

Prima di rincasare, aveva comprato due grattini del valore di 10 dollari ciascuno: uno era il Red Cherry Tripler, l’altro apparteneva alla serie Bluegrass Blowout. Ed è stato proprio il secondo, inaspettatamente, a stravolgergli la vita. Una volta grattati tutti i simboli ha scoperto, infatti, di aver vinto un premio stratosferico: lì dentro c’erano 200mila dollari. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che, in un certo senso, l’uomo ha rischiato grosso.

Era solo in casa, in quel momento, e poco ci è mancato perché si sentisse male. Fortunatamente non è accaduto, ma il rischio che accadesse era purtroppo concreto. Che sia di buon auspicio, dunque, il trucco che ci sentiamo di condividere con voi: non grattate mai da soli i vostri Gratta e vinci, chissà che la dea bendata non si nasconda là dentro e non abbiate bisogno, nel momento in cui scoprirete di essere ricchi, del “supporto” di qualcuno.