PSG-Tolosa, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

PSG-Tolosa è una partita valida per la dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Niente di nuovo in Ligue 1: dopo 11 giornate a guardare tutti dall’alto verso il basso è il solito PSG, che anche quest’anno dà l’impressione di non avere rivali in patria. Senza strafare, la squadra di Luis Enrique si sta confermando la più forte – ha 6 punti di vantaggio sul Monaco – e la sensazione è che, per la quarta stagione di fila, sarà difficilissimo strappare il titolo dalle mani del club capitolino, capace di imporre il suo predominio pure senza stelle (il riferimento è, ovviamente, a Mbappé, finito in estate al Real Madrid).

Il PSG è pronto a ripartire dopo la sosta con un soddisfacente bottino di 9 vittorie e 2 pareggi. I parigini sono ancora imbattuti, trascinati da un attacco che viaggia ad una media di 2 gol a partita (33 in 11 turni di campionato). C’è invece chi ha fatto meglio di loro in difesa: parliamo del Lens e del Monaco secondo in classifica, due squadre che hanno subito rispettivamente tre e due gol in meno rispetto ai campioni di Francia in carica. I pensieri di Luis Enrique, in questo momento, sono dunque rivolti maggiormente alla Champions League, dove il PSG invece ha deluso (ad oggi sarebbe fuori dalle prime 24 nella classifica generale). Non sarebbe una sorpresa, perciò, se il tecnico spagnolo facesse qualche “calcolo” in vista dell’attesa sfida con il Bayern Monaco, in programma nella prossima settimana. Probabile turnover in vista nell’anticipo di Ligue 1 con il Tolosa, avversario comunque da non sottovalutare dal momento che è reduce da ben tre vittorie di fila. Il club occitano ha battuto Montpellier, Reims e Rennes senza subire neanche un gol ma bisognerà capire se la sosta abbia in qualche modo frenato lo slancio dei biancoviola, decimi in classifica.

Come vedere PSG-Tolosa in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Tolosa, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il PSG potrebbe essere distratto dall’imminente sfida di Champions League con il Bayern Monaco e bisogna considerare pure le incognite del post-sosta. Parigini favoriti ma non è da escludere che subiscano almeno una rete contro un pimpante Tolosa.

Le probabili formazioni di PSG-Tolosa

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Lee, Asensio, Barcola.

TOLOSA (3-4-3): Restes; Sidibé, Cresswell, McKenzie; Donnum, Casseres, Sierro, Suazo; Aboukhlal, King, Gboho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1