Getafe-Valladolid, Liga: tv, formazioni, pronostico

Getafe-Valladolid è una partita valida per la quattordicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ritornano i campionati dopo l’ultima pausa per le nazionali – si torna a marzo – e la Liga apre venerdì sera con un tutt’altro che entusiasmante scontro: Getafe-Valladolid non è che dia l’idea di una partita ricca di emozioni.

Anche perché le due formazioni lottano per la salvezza: dieci punti per i padroni di casa che sono fuori dalla zona rossa solamente per la differenza reti. Uno in meno per gli ospiti che, in questo momento, sarebbe nella Segunda Division. Sì, evidente che non ci si possa aspettare chissà quale spettacolo da questo match. Però c’è una squadra favorita.

Sono i padroni di casa che dovrebbero riuscire a prendersi l’intera posta in palio: in una gara del genere, dove i punti sono davvero pesanti visto che parliamo di uno scontro diretto che potrebbe decisamente cambiare le sorti della stagione, il fattore campo potrebbe fare la differenza. E anche i numeri, che prima o poi devono essere stravolti, indicano la vittoria del Getafe.

Perché? Negli ultimi cinque confronti tra queste due formazioni sono arrivate quattro vittore del Valladolid e, nel più recente, ultima giornata dello scorso campionato, è finita zero a zero. Per la legge dei grandi numeri prima o poi il Getafe un match, contro la sua bestia nera, lo dovrà vincere. E questa potrebbe essere davvero l’occasione adatta, la migliore, inoltre, per risollevarsi un poco.

Come vedere Getafe-Valladolid in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Valladolid, valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Match decisamente con poche emozioni: meno di tre reti complessive e vittoria, con il minimo scarto, per il Getafe. Sì, la vediamo in questo modo.

Le probabili formazioni di Getafe-Valladolid

GETAFE (5-3-2): Soria; Iglesias, Nyom, Duarte, Alderete, Rico; Milla, Santiago, Arambarri; Uche, Perez.

VALLADOLID (4-4-2): Hein; Perez, Juma, Sanchez, Torres; Moro, Juric, Anuar, Rosa; Perez, Sylla.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0