Colpo di scena Pogacar: l’annuncio ribalta tutto

Colpo di scena Pogacar: annuncio clamoroso sul corridore del momento, quello che ha le stigmate per diventare il più forte della storia

Al momento è il più forte ciclista del mondo. E ha le stigmate, per chi segue questo sport, per diventare il più forte della storia. Tadej Pogacar, sloveno, nel corso della stagione che da poco si è conclusa, ha vinto, oltre diverse classiche, il Giro d’Italia, il Tour de France e anche il Mondiale. Storico davvero.

Emozionante, quando corre, Pigi. Così viene soprannominato il ciclista che sta facendo la storia e che sta facendo appassionare moltissimi tifosi a questo sport durissimo, il più duro forse, per quello che si deve dare sotto l’aspetto fisico. Pogacar riesce ad attaccare tutti alla tv e fa girare i soldi veri perché ormai è conosciuto da tutti. E il prossimo anno potrebbe cercare di nuovo l’accoppiata dei due grandi giri: in pochissimi eletti nel corso degli anni sono riusciti a vincere Giro e Tour nello stesso anno, e nessuno lo ha fatto per due volte. Sarebbe clamoroso. Ma ha le qualità per farlo.

Colpo di scena Pogacar: guadagna troppo poco

Il ciclista sloveno è legato da un contratto con la UAE Team Emirates da poco rinnovato fino al 2030 con un ingaggio annuo di 8 milioni di euro. Ovviamente a questi vanno aggiunti i premi e i vari sponsor che fanno a gara per assicurarsi l’immagine del ciclista. Ma secondo l’ex corridore Tejay Van Garderen, a differenza di quanto pensino i colleghi, Pogacar guadagna davvero poco.

Intervenuto al podcast “Beyond the podium” l’ex atleta ha commentato questo rinnovo così: “E’ l’ora che i ciclisti ricevano il rispetto che meritano. Per questo motivo, continuo a dire che Pogacar, per quello che dà a questo sport, è chiaramente sottopagato”. “Chris Froome e Peter Sagan – ha aggiunto – prendevano meno, attestandosi intorno a 4-5 milioni, quindi qualche miglioramento c’è stato. Ma si parla di più di un decennio fa e a quel tempo il migliore era Kobe Bryant, che guadagnava 25 milioni di dollari: adesso il tetto del più forte al mondo è salito di 20 milioni. Il ciclismo non è cresciuto allo stesso modo, eppure non si può dire che non sia uno sport seguito. A luglio, praticamente tutto il mondo guarda il Tour de France“. L’ex ciclista ha fatto quindi un confronto con il basket, che gira parecchi miliardi in più. Ma secondo il nostro modesto avviso ha ragione. Quello che riesce a dare Pogacar è davvero stratosferico.