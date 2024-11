Bayern Monaco-Augsburg, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Augsburg è una partita valida per l’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque punti di vantaggio sul Lipsia dopo dieci giornate: un cammino quasi netto quello del Bayern Monaco in questa stagione, soprattutto in campionato. Ora, noi non vogliamo urlarlo perché ci dispiacerebbe se poi non avvenisse, ma lo diciamo sotto voce però lo diciamo: forse, Kane, vincerà il suo primo titolo della carriera dopo una miriade di gol alla fine di questa stagione.

Sì, perché non sembrano esserci dubbi sulla superiorità dei bavaresi – che come al solito puntano anche ad arrivare in fondo in Champions League – rispetto a tutte le altre squadre del campionato tedesco. Lo scorso anno è andata come sappiamo per via di un Leverkusen che ha disputato un campionato irripetibile, ma questo può succedere solamente un anno e basta. Poi le cose tornano come prima.

E, contro l’Augsburg, squadra che è più vicina alle zone rosse della classifica che a quelle importanti, e soprattutto in casa, la truppa di Kompany non avrà nessun problema a prendersi tre punti e allungare, almeno per una notte, e in attesa del Lipsia, in classifica.

Come vedere Bayern Monaco-Augsburg in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Augsburg è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata a 1.10 su Goldbet e Lottomatica e a 1.10 anche su Snai.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive: il Bayern Monaco ha pure il miglior attacco del campionato tedesco con 33 gol fatti fino al momento. E match che si sbloccherà già nel primo tempo. Una vittoria con largo margine dei padroni di casa, insomma, è ipotizzabile.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Augsburg

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

AUSBURG (3-3-2-2): Labrovic; Matsima, Goueweleuw, Schlotterbeck; Wolf, Jakic, Giannoulis; Onyeka, Maier; Claude-Maurice, Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1