Cosenza-Modena, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cosenza-Modena è una partita della quattordicesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quattordici punti in classifica per entrambe, ma su quella del Cosenza grava la penalizzazione di 4 punti con cui i Lupi stanno facendo i conti ormai da settembre. Nonostante il “segno meno” in graduatoria la compagine calabrese non si è persa d’animo e nelle ultime tre giornate ha portato a casa due pesantissime vittorie in trasferta contro Reggiana (0-1) e Brescia (2-3).

Sei punti che hanno permesso agli uomini di Massimiliano Alvini di abbandonare la zona rossa e di portarsi a -3 dai playoff (senza penalizzazione il Cosenza sarebbe addirittura quinto a pari punti con la Cremonese). Al cardiopalma il successo ottenuto due settimane fa contro il Brescia: dopo essersi fatto rimontare 2 gol Micai e compagni hanno rimesso il muso davanti in pieno recupero grazie ad una rete del centrocampista brasiliano Charlys. Il Cosenza non perde da cinque giornate ma continua a mancare l’acuto casalingo: l’ultima affermazione al “Marulla” è stata quella con la Sampdoria, che risale a più di due mesi fa. Chi invece fa fatica ad ingranare in trasferta è il Modena: in sei partite i Canarini hanno totalizzato a malapena tre punti (tre pareggi e tre sconfitte) ed hanno fatto meglio del solo Mantova. Il cambio di guida tecnica, tuttavia, sembra aver sortito gli effetti sperati: Paolo Mandelli, che prima della sosta ha preso il posto di Pierpaolo Bisoli, ha esordito con una vittoria (2-0 contro la Carrarese) e messo fine ad un digiuno che durava da circa due mesi.

Come vedere Cosenza-Modena in diretta tv e in streaming

Cosenza-Modena, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio "Marulla" di Cosenza

Il pronostico

Cosenza in fiducia nonostante la penalizzazione, il Modena è ripartito con l’arrivo del nuovo tecnico. Si profila un match equilibrato, con i Lupi che dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta approfittando del rendimento non entusiasmante degli emiliani in trasferta.

Le probabili formazioni di Cosenza-Modena

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Venturi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Charlys, Kouan, Ricci; Florenzi, Mazzocchi; Sankoh.

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Dellavalle, Cauz, Caldara, Idrissi; Battistella, Santoro; Palumbo, Gerli, Bozhanaj; Defrel.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1