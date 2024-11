Leicester-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Leicester-Chelsea è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30 diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avvio di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, alla prima esperienza nella Premier League, è iniziata sicuramente bene: terzo posto in classifica alle spalle di Liverpool e City. Oggettivamente forse nessuno si aspettava un impatto del genere. Eppure, l’italiano, che viene quindi da una grande scuola di allenatori, ha avuto un buon impatto.

Certo, qualche vittoria in più sarebbe potuta arrivare. Ma contro le piccole, il Chelsea, ha sempre fatto bene. E contro il Leicester, lontana dalla squadra che ha vinto la Premier sotto la guida di Ranieri, e che è una neo promossa, l’affermazione ospite non può essere minimamente in discussione. Parliamo di ampio divario tra le due squadre, parliamo di due formazioni che corrono per obiettivi diametralmente opposti.

Qualcuno dirà, anche giustamente: dopo la sosta è sempre difficile riprendere come si era lasciati, con i voli oceanici, anche, che ci sono stati in mezzo. Ed è vero, è un fattore da tenere in generale sicuramente sotto osservazione. Ma in questo caso il divario tra le due rose è così netto che crediamo che non andrà ad impattare su quello che è il probabile risultato finale. Vale a dire una vittoria esterna.

Come vedere Leicester-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Leicester-Chelsea è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.48 su Goldbet, Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Il pronostico

Insomma, in un match decisamente importante per il futuro, il Chelsea ha tutte le carte in regola per prendersi tre punti pesanti e rimanere al terzo posto in classifica per almeno un’altra settimana. Poi si vedrà.

Le probabili formazioni di Leicester-Chelsea

LEICESTER (4-3-3): Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Soumare, Ndidi, Winks; Buonanotte, Ayew, Fatawu. .

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2