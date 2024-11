Sinner, vincere le Finals non basta: non c’è più speranza

Sinner, la vittoria a Torino non è servita a nulla: la questione resta in sospeso.

Al suo ultimo successo era lì, in tribuna, pronta a spellarsi le mani per il suo campione del cuore. Ed era accaduto qualcosa di totalmente inaspettato quando Jannik Sinner, che aveva appena vinto il suo secondo titolo del Grande Slam, si era avvicinato al suo box, nel quale sedeva anche la fidanzata, ossia la collega russa Anna Kalinskaya.

Al tiepido abbraccio tra i due aveva subito fatto seguito un bacio. Anzi, IL bacio, considerando che nessuno si sarebbe mai e poi mai aspettato un tale slancio da parte del numero 1 del mondo. Che in effetti era stato, fino a quel momento, parecchio riservato. Non si sarebbe mai lasciato andare ad un gesto del genere con la precedente ragazza, Maria Braccini, ma è stato evidente sin dal principio che intendesse comportarsi in maniera diversa, con la nuova fiamma.

Peccato solo che, almeno così sembra, le cose fra loro non procedano proprio a gonfie vele. Già qualche mese fa si erano presi una pausa – mai ufficializzata, per la verità – e lei aveva smesso di seguirlo sui social. Adesso, lo ha rifatto. Era parso strano il fatto che Anna non fosse presente a Torino, ma si era deciso di dar loro il beneficio del dubbio. Ipotizzando, magari, che Sinner volesse evitare che lei e i genitori si incontrassero, per non accelerare i tempi.

La verità su Sinner e Kalinskaya: anche lui ha preso una posizione

In realtà, però, la situazione potrebbe essere più “grave” di quanto si pensi. La Kalinskaya non solo ha smesso di seguirlo sui social network, ma non gli ha neppure dedicato un post per congratularsi con lui per la vittoria del torneo dei Maestri. La vittoria delle Finals non è bastata, insomma, a farla tornare sui suoi passi.

Segno che qualcosa non va, o che, addirittura, i due potrebbero avere rotto. Lui, dal canto suo, ha continuato a seguirla fino a domenica, per poi togliere a sua volta il like dalla pagina della ragazza. Aveva perfino messo “Mi piace” all’ultima foto che la Kalinskaya aveva postato nel feed qualche giorno fa. Magari è solo una crisi passeggera, oppure, chi lo sa, Anna è solo arrabbiata per qualcosa e questo potrebbe essere il suo modo di farla pagare a Jannik.

Sta di fatto che sui social non si parla d’altro che di questo, con continue allusioni al fatto che Sinner sarebbe troppo concentrato sulla sua carriera per potersi concedere, ora come ora, una relazione stabile. Solo il tempo, ad ogni modo, ci dirà se i due tennisti siano destinati a stare insieme o se, invece, si siano incontrati nel momento sbagliato.