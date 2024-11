Gratta e vinci di Natale, la Tombola si rifà il look: cartelle da 2 milioni

Tutto quello che c’è da sapere sui 3 nuovi Gratta e vinci di Natale.

Chiunque abbia trascorso anche solo un Natale in famiglia, nel corso della sua vita, sa bene che, ad un certo punto, smaltiti i bagordi del pranzo o della cena, è tempo di dedicarsi ad un’attività tipicamente dicembrina. Ci riferiamo alla mitica Tombola, simbolo indiscusso del Natale italiano, capace di mettere tutti d’accordo, sia grandi che piccini.

E se è vero che niente e nessuno potrà mai sostituire il piacere derivante dal gioco in carne ed ossa, è altrettanto vero che i giocatori saranno ben lieti di sapere che, da questo momento in poi, per giocare a Tombola non sarà più necessario aspettare la Vigilia o il 25 dicembre. Adesso si può sfidare la sorte anche da soli, per quanto strano possa sembrare. Questo perché la famiglia dei Gratta e vinci si è ampliata, dando spazio, al suo interno, a tre nuovi tagliandi tutti da scoprire.

Sono tutti, rigorosamente, a tema Tombola. Si somigliano, ma non del tutto, anche perché ciascuno ha un costo diverso e mette in palio, in funzione di ciò, premi differenti. Andiamo a scoprire, allora, quanto costano i Gratta e vinci di Natale e quanto, eventualmente, si può aspirare a vincere comprando uno di questi tagliandi, appositamente lanciati per le feste dicembrine.

Gratta e vinci di Natale, quale comprare?

Iniziamo dal taglio più piccolo, ossia il Tombola Mini. Un biglietto costa appena 2 euro e, come indica chiaramente la grafica, lo scopo sarà quello di fare terno, quaterna, cinquina o tombola con la cartella raffigurata su di esso.

Nel caso in cui – ve lo auguriamo – riusciste a completare l’intera cartella, portereste a casa la bellezza di 100mila euro. Che, rapportata alla puntata iniziale, è una cifra davvero niente male. Ha una linea di caselle in più il Tombola Classic, in vendita, al contrario del precedente, al prezzo di 5 euro. Con l’aggiunta del simbolo e del premio bonus, il premio massimo arriva a quota 500mila euro.

Infine c’è il Tombola Super, che costa 10 euro ma che mette a disposizione dei giocatori ben due cartelle. Anche in questo caso ci sono simboli bonus che potrebbero far lievitare l’importo vinto. Il premio massimo in palio con questo grattino è vertiginoso: parliamo di 2 milioni di euro, che a fronte di una spesa di soli 10 euro è una cifra davvero stratosferica. Pronti, allora, al Natale più ricco di sempre?