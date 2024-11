Sinner l’ha presa malissimo: all’improvviso il gelo

Sinner non l’ha presa troppo bene: ecco come ha reagito il campione.

Sapevamo che sarebbe successo. Quando un personaggio sfonda così come ha fatto Jannik Sinner, del resto, è inevitabile che accada. Qualcuno addirittura ci sperava, ragion per cui sarà stato ben lieto di scoprire che relativamente al numero 1 del mondo si è ben pensato di fare il bis.

Il riferimento è alle imitazioni del campione, che stanno ormai spopolando in ogni dove. Il primo a mascherarsi da Jannik e a far fare qualche risata al pubblico da casa era stato Maurizio Crozza, ma nei giorni scorsi, in televisione, qualcun altro ha presentato la sua versione del mitico Sinner. Si tratta di Giovanni Vernia, che adesso ha uno spazio tutto per sé nell’ambito di uno degli show più amati di tutti i tempi, vale a dire il Gialappashow. Anche in questo caso, come facilmente intuibile, l’imitazione ha diviso il pubblico a metà.

Da una parte c’è chi se la ride, perché è innegabile che alcuni sketch del programma satirico di Tv8 siano molto fedeli a quel formidabile personaggio che è il nostro Jannik. Dall’altra c’è chi, invece, non cogliendo il lato goliardico della cosa, proprio non riesce a farsi quelle due risate rispetto a questi divertenti siparietti.

Sinner non è convinto: è stato più che chiaro

Neanche il diretto interessato, per la verità, sembrerebbe aver gradito troppo quello che la Gialappa’s Band ha architettato in occasione della nuova edizione del suo show.

Lo dimostra il fatto che abbia risposto senza troppo entusiasmo quando, nei giorni scorsi, durante le Atp Finals di Torino, qualcuno gli ha chiesto se avesse visto Vernia che lo imitava al Gialappashow. “Ehm chi…?”, ha detto in un primo momento il numero 1 del mondo, gelando tutti, salvo poi ritrattare almeno in parte.

“Qualcosa in realtà l’ho vista anche se non sono sicuro sia quello lo show – ha aggiunto subito dopo Sinner – È comunque carina, però non è nulla di… sì”. Sembra non convincerlo del tutto, insomma, lo sketch del suo imitatore, ma c’è di più. Negli spogliatoi si vocifera che non abbia preso molto bene la presa di posizione della Gialappa’s e che, addirittura, si sia un po’ arrabbiato. Cosa che ci sembra comunque assai strana, essendo lui un campione di ironia e di fair play