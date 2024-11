Gratta e vinci, occasione persa: ci è rimasto malissimo

Gratta e vinci, non sempre le cose vanno come vorremmo.

Non c’è una regola scritta. Non è una norma. Eppure è carino che, talvolta, le persone che hanno vinto alla Lotteria, o che hanno acquistato un Gratta e vinci vincente, decidano di condividere parte del proprio premio. E non ci riferiamo alle “buste” per parenti ed amici, quanto piuttosto ai pensierini che qualcuno fa nei confronti del tabaccaio e rivenditore che ha messo loro in mano – nel vero senso della parola – un’enorme fortuna.

Più volte è accaduto in passato che i fortunelli d’Italia siano tornati sui propri passi e abbiano fatto avere, ai titolari delle attività presso le quali si erano serviti, un piccolo riconoscimento in denaro. Non ha avuto la stessa fortuna, invece, Fabrizio Menegon, che è il titolare dell’edicola Cooofebar che si trova a Posmon, in Piazza Verdi. Lui ha saputo per vie traverse, pensate un po’, che la sua attività era stata scelta dalla dea bendata come destinazione per un fugace pit stop.

Lo ha scoperto solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di Igt Lottery, che lo informava del fatto che qualcuno aveva comprato, nella sua edicola, un Gratta e vinci rivelatosi poi estremamente fortunato. Un tagliando che è costato poco ma che ha fruttato al suo cliente, ebbene sì, un premio da capogiro.

Gratta e vinci, che delusione: stavolta non è successo

Iniziamo col dire che il cliente in questione aveva comprato, tra i tanti tagliandi tra cui poteva scegliere, un Mega Miliardario. Lo ha pagato solamente 10 euro, ma ha incassato una vera e propria fortuna.

In quel biglietto c’erano, udite udite, 500mila euro. Lo ha comprato nella prima decade di novembre, ma non si è fatto né vedere e né sentire. Cosa che, a quanto pare, ha un po’ deluso il signor Menegon. “Penso sia uno della zona – ha detto, riferendosi al vincitore – perché ho sì clienti che arrivano anche da fuori, ma sono soprattutto della zona.

“Di gratta e vinci ne vendo tanti, perciò è impossibile immaginare chi abbia acquistato quello vincente, anche perché non si è fatto proprio vivo, non dico di persona, ma nemmeno con una telefonata, neppure con un biglietto lasciato sotto la porta“. Segno che si aspettava almeno un grazie, giustamente, da parte del cliente che è diventato ricco grazie ad un grattino comprato nella sua attività. Che non abbia proprio idea, il Gastone di Posmon, di aver sbancato al Gratta e vinci?