Messaggio strappalacrime: addio clamoroso in F1

Doppio addio alla Formula 1: il messaggio corre sul web, tifosi attoniti.

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Solo che certe volte ce ne dimentichiamo, illudendoci che le cose, soprattutto quelle belle che ci rendono felici, possano durare per l’eternità. Salvo poi andare a sbattere contro quel muro crudele che si chiama realtà e che ci costringe, per forza di cose, ad accettare anche ciò che proprio non ci va giù.

Ne sa qualcosa un certo ex campione del mondo di Formula 1, che nei giorni scorsi, malgrado non volesse, si è visto costretto ad annunciare il suo addio. Parliamo di Damon Hill, oggi 64enne, che 25 anni fa, nel 1999, ha lasciato l’automobilismo per poi cimentarsi in un’avventura per lui inedita e, in quanto tale, anche estremamente entusiasmante. Chi ha continuato a seguire le sue gesta, in questo quarto di secolo, saprà certamente che il campione britannico ha lavorato per molto tempo con Sky Uk.

È stato volto storico del team di commento della pay tv per la bellezza di 13 anni, ma alla fine ha dovuto prendere atto del fatto che anche quel capitolo era destinato, esattamente come il precedente, a chiudersi. La sua esperienza come commentatore è volta al termine e, nell’annunciarlo, l’ex pilota originario di Londra ha usato delle parole bellissime per parlare di ciò che è stato e di ciò che questo lavoro gli ha dato.

L’addio alla Formula 1 scuote i tifosi: come lui nessuno mai

“È stato un periodo di 13 anni meraviglioso – ha detto – ma tutte le cose belle hanno una fine. Rimpiangerò il gruppo di persone straordinarie con cui ho avuto il piacere di collaborare”.

“È stato un onore lavorare con il team di analisti e giornalisti più talentuosi del settore”, ha poi aggiunto, tessendo le lodi dell’ambiente professionale di cui ha fatto parte. Tanta nostalgia, ma anche grande entusiasmo nei confronti degli scenari futuri che, di sicuro, si delineeranno da qui in avanti.

“Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserva il futuro e di intraprendere nuove avventure”, ha aggiunto il campione del mondo 1996, lasciando intuire che, forse, qualcosa sta già bollendo in pentola. Con buona pace dei suoi sostenitori, che male hanno accolto l’idea del suo addio a Sky Uk e che sarebbero ben lieti, di contro, di rivederlo presto in quel ruolo che gli era così congeniale.