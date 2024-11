Berrettini, ribaltone last minute: la mossa a sorpresa sciocca i tifosi

Non si parla d’altro che del gesto inaspettato di Berrettini: ecco perché.

Lasciarlo a casa, dopo che lo scorso anno non aveva potuto giocare per cause di forza maggiore, sarebbe stato “crudele”. Un po’ ce lo aspettavamo, dunque, che il capitano Filippo Volandri ritrattasse e decidesse di convocare anche Matteo Berrettini alle Finals di Malaga, che ci terranno compagnia nei prossimi giorni.

Un uomo squadra caparbio e tenace come lui, del resto, è merce rara, per cui sarebbe stato un vero peccato se non avesse fatto parte del quintetto che cercherà di espugnare l’Andalusia e di vincere la seconda Coppa Davis di fila. Insieme a lui, il “comandante” del battaglione ha convocato – ovviamente – il numero 1 del mondo e neo vincitore delle Nitto Atp Finals, cioè Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Un quintetto convincente che, sulla carta, ha tutte le carte in regola per poterla spuntare di nuovo.

La fase finale della competizione a squadre avrà ufficialmente inizio domani, mercoledì 20 novembre, ma le Nazionali hanno già raggiunto Malaga per gli allenamenti di rito e per gli eventi collaterali alle Finals. Tant’ che, domenica sera, proprio mentre Sinner alzava al cielo la coppa del torneo dei Maestri, Berrettini & company prendevano parte all’esclusivo gala di inaugurazione della Coppa Davis.

Geniale Berrettini: il rimedio è servito

In occasione dell’evento di presentazione delle Finals di Coppa Davis, 4 dei 5 campioni che giocheranno per difendere il trofeo ed il titolo si sono messi in grande spolvero. Berrettini, Musetti, Bolelli e Vavassori, “scortati” da Volandri, hanno indossato per l’occasione dei completi molto eleganti. Hanno fatto un figurone, insomma.

Il grande assente era Sinner, ovviamente, che in quel momento era impegnato a Torino, in un match che gli ha cambiato – ancora una volta – la vita. Da qui l’idea di Berrettini di sopperire all’assenza del numero 1 del mondo. Come? Semplice: con un fotomontaggio. Sì, Matteo ha estrapolato la sagoma del suo amico di San Candido dalle tante foto che circolavano in quel frangente in rete e lo ha idealmente affiancato a sé e ai suoi compagni. Con tanto di battuta esilarante ad accompagnare la foto.

“Jannik ha dimenticato il completo”, ha scritto il romano, alludendo al fatto che, nelle foto con la Coppa delle Finals, Sinner fosse ovviamente in tenuta da match. Un bel modo per prenderlo in giro, ma anche per complimentarsi con lui per l’ennesimo successo di una carriera straordinaria.