Albania-Ucraina, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Albania-Ucraina è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Quattro squadre in tre punti all’ultima giornata del girone. Sì, può succedere di tutto. E per fare un quadro ecco la situazione: Repubblica Ceca a quota 8, Georgia e Albania a 7, Ucraina a 5. Insomma, tutte possono sperare o di raggiungere la promozione diretta, o magari i playoff ed evitare, anche, la retrocessione nella Lega C.

Albania e Ucraina, ovviamente, hanno lo stesso obiettivo: vincere e sperare di ricevere delle notizie positive dall’altro campo. Ma c’è una squadra favorita, ed è quella che gioca in casa, per un paio di motivi, forse tre. Il primo è che l’Albania è più forte dell’Ucraina, lo ha dimostrato anche nella partita dell’andata vincendo due a uno in trasferta; poi ovviamente il fattore campo è quello che può fare la differenza e infine, il momento degli albanesi, è sicuramente positivo, con due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. Se poi ci mettiamo il fatto che Dovbyk, il miglior giocatore in questo momento della nazionale ospite, non vive il miglior momento di forma (la scorsa settimana ha avuto dei problemi al ginocchio), il quadro lo possiamo davvero considerare completo. Alla fine della gara, quindi, l’Ucraina potrebbe ritrovarsi retrocessa e l’Albania almeno nei playoff di questa competizione.

Come vedere Albania-Ucraina in diretta tv e in streaming

La sfida Albania-Ucraina è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

Comparazione quote

La vittoria dell’Albania è quotata a 3.10 su Goldbet, Lottomatica e a 3.05 su Snai.

Il pronostico

Dovrebbe riuscire nel colpo l’Albania, davanti ai propri tifosi: un’affermazione che manderebbe l’Ucraina nella Lega C e i padroni di casa almeno ai playoff. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Albania-Ucraina

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Uzuni; Tuci.

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Brazhko; Hutsulyak, Shaparenko, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1