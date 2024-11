Galles-Islanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Galles-Islanda è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il rigore sbagliato al minuto 89 sabato scorso dal turco Akturkoglu tiene ancora in corsa il Galles, che con una vittoria nell’ultima giornata contro l’Islanda potrebbe scavalcare la Turchia e prendersi la vetta del gruppo 4 di Lega B, conquistando così la promozione diretta. Per operare il sorpasso al fotofinish sulla selezione guidata da Vincenzo Montella, però, i Dragoni devono sperare in un improbabile sussulto del Montenegro ultimo in classifica e già retrocesso, che dovrebbe imporre quantomeno il pari alla Turchia.

Galles che tuttavia dovrà fare i conti anche con la differenza reti: in caso di arrivo a pari punti con i turchi sarà decisiva ed al momento i britannici sono in svantaggio (+5 contro +2). Ciò significa che gli uomini di Craig Bellamy hanno l’obbligo di battere l’Islanda con più gol di scarto possibili. Più realistico, insomma, puntare a conservare il secondo posto, che consentirà al Galles di giocare lo spareggio con una delle terze classificate della Lega A. Gli islandesi, infatti, vincendo a Cardiff farebbero scivolare Davies e compagni al terzo posto, costringendoli a disputare un altro spareggio, quello per evitare la retrocessione in Lega C. L’Islanda peraltro è reduce dalla bella vittoria in Montenegro, che ha permesso agli scandinavi di portarsi a -2 dal secondo posto. Le due selezioni si sono affrontate lo scorso ottobre a Reykjavik e finì con un pirotecnico 2-2: in vantaggio di 2 gol nel primo tempo, il Galles si fece riacciuffare nella ripresa.

Come vedere Galles-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Galles e Islanda è in programma martedì alle 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Galles è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Galles, imbattuto in questa Nations League, resta leggermente favorito in una sfida che, a differenza di ciò che accadde un mese fa, non dovrebbe riservare troppi gol.

Le probabili formazioni di Galles-Islanda

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Roberts, Mepham, Davies, Williams; J. James, Sheehan; D. James, Wilson, Thomas; Johnson.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Lunddal, Palsson, Ingason, Sampsted; Gudmundsson, Traustason, Johannesson, Thorsteinsson; Gudjohnsen, Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0