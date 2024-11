Montenegro-Turchia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Montenegro-Turchia è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

In questo gruppo le luci dei riflettori sono puntate principalmente sul duello a distanza per il primo posto tra Turchia e Galles, che sognano entrambe la promozione diretta in Lega A. La rappresentativa guidata da Vincenzo Montella nell’ultima giornata è di scena a Podgorica, contro un Montenegro già retrocesso in Lega C ed apparentemente senza più motivazioni.

In caso di vittoria, la Turchia potrà fare festa, indipendentemente dal risultato della sfida tra Galles e Islanda. Il pareggio, invece, potrebbe non bastare a Calhanoglu e compagni: se i britannici dovessero avere la meglio sugli scandinavi, infatti, li raggiungerebbero a quota 11. E a quel punto cosa succede? Si guarda la differenza reti, visto che gli scontri diretti sono terminati entrambi in parità: attualmente gioirebbe comunque la Turchia (+5 contro il +2 dei gallesi). Montella, ad ogni modo, deve fare in modo che i suoi tengano alta la soglia dell’attenzione, con la consapevolezza che se Akturkoglu sabato scorso non avesse sbagliato il calcio di rigore ad un minuto dalla fine nel match con il Galles (0-0) la Turchia sarebbe stata promossa con un turno d’anticipo. E non ci sarebbe stato bisogno di fare calcoli. Disastroso – non ci sono altri aggettivi per definirlo – il percorso del Montenegro in questa Nations League: i balcanici non hanno collezionato neppure un punto, segnando a malapena un gol in cinque partite. Retrocessione meritatissima, verrebbe quindi da dire.

Montella in Montenegro non avrà Calhanoglu, costretto ad uscire due giorni fa per un problema muscolare. In attacco, però, il ct della Turchia ritrova il talento juventino Yildiz, squalificato contro il Galles.

Come vedere Montenegro-Turchia in diretta tv e in streaming

Montenegro-Turchia è in programma martedì alle 20:45 al Gradski Stadion di Podgorica, in Montenegro. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Turchia non dovrebbe avere problemi a portare via i tre punti dal Montenegro, decisivi per la promozione in Lega A. Ci sono buone possibilità che la selezione di Montella riesca a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Montenegro-Turchia

MONTENEGRO (4-2-3-1): Nikic; M. Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Gasevic; Jankevic, Bacic; Radulovic, Jovovic, Camaj; Jovetic.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Demiral, Akaydin, Elmali; Kokcu, Yuksek; Akgun, Guler, Akturkoglu; Yildiz.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2