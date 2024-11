Repubblica Ceca-Georgia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Repubblica Ceca-Georgia è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Quattro squadre racchiuse in soli tre punti. Può ancora accadere di tutto nel gruppo 1 di Lega B: decideranno promozioni, spareggi e retrocessioni le due sfide, in programma nell’ultima giornata, tra Repubblica Ceca e Georgia e tra Albania e Ucraina. La prima è un vero e proprio spareggio per il primo posto, dal momento che chi uscirà sconfitto vedrà svanire il sogno della promozione diretta e correrà oltretutto il rischio di scivolare al terzo posto (che significherebbe spareggio contro una delle seconde di Lega C).

Ma andiamo a vedere la classifica. Davanti a tutti c’è la Repubblica Ceca a quota 8 punti, seguono la Georgia e l’Albania, appaiate a quota 7, mentre l’Ucraina è più attardata (5). La selezione di Ivan Hasek è padrona del proprio destino, nel senso che in caso di vittoria sarà certa del primo posto. Discorso diverso per i caucasici, che aggiudicandosi il match di Olomouc potrebbero chiudere a quota 10 insieme all’Albania: a quel punto si guarderà alla differenza reti, visto che gli scontri diretti sono in perfetta parità (una vittoria per parte).

Un pareggio, invece, servirebbe a poco: o meglio, la Repubblica Ceca resterebbe davanti a tutti ma solamente se l’Albania non dovesse battere l’Ucraina, altrimenti la scavalcherebbe in classifica. Ma chi sta meglio tra le due? I cechi non hanno più perso dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata proprio contro la Georgia, che a sorpresa travolse 4-1 Soucek e compagni. Da allora gli uomini di Hasek hanno ottenuto due vittorie e due pareggi, compreso quello di sabato scorso con l’Albania (0-0). La Georgia, invece, si è un po’ persa dopo i due successi iniziali, incassando due sconfitte di misura e pareggiando (1-1) con l’Ucraina.

Come vedere Repubblica Ceca-Georgia in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Repubblica Ceca stavolta dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta contro una Georgia che non sembra essere quella di due mesi fa. Alte le possibilità che entrambe trovino la via del gol: il pareggio, infatti, rischia di non bastare agli ospiti.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Georgia

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Jemelka, Holes, Boril; Soucek, Cerv; Cerny, Sulc, Provod; Chory.

GEORGIA (3-4-2-1): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Locoshvili; Kakabadze, Kochorashvili, Kiteischvili, Shengelia; Chakvetadze, Kvaratskhelia; Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1