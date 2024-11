Colombia-Ecuador, qualificazioni Mondiali: tv, formazioni, pronostico

Colombia-Ecuador è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Due squadre divise solamente da tre punti in classifica: la Colombia, terza in classifica, è davanti all’Ecuador nelle qualificazioni mondiali. Sono messe bene, c’è da dirlo, e non dovrebbero avere problemi a raggiungere l’obiettivo, però manca molto tempo ancora per la chiusura, quindi servono punti. A entrambe.

Le due squadre arrivano a questa partita con uno spirito diametralmente opposto: i padroni di casa hanno perso contro l’Uruguay, mentre gli ospiti hanno distrutto la Bolivia, quattro a zero senza possibilità di commento. E, in generale, è proprio l’Ecuador che arriva da quattro risultati utili di fila quindi evidentemente sta molto bene. Ma questo è un altro discorso, perché questo match, per le qualità che comunque ci sono in campo, sembra essere abbastanza indirizzato.

Anche solamente per una questione di fattore campo: la Colombia, tra le mura amiche, non perde addirittura dal 2022. E, direte voi: vabbè, chissà quante partite poi ha giocato per non perdere mai. Siamo precisi: da quel momento in poi è scesa in campo 15 volte e in 14 occasioni ha portato a casa, tra qualificazioni mondiali e amichevoli, il risultato a casa. Ha vinto, in poche parole e una volta sola ha pareggiato. Diciamo che questo trend dovrebbe durare anche stavolta.

Dove vedere Colombia-Ecuador in diretta tv e in streaming

La sfida Colombia-Ecuador, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma mercoledì 20 novembre a mezzanotte. La sfida in questione, in Italia, sarà trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’app, quindi basterà registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

In una gara che alla fine dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, appare quasi scontata la vittoria della Colombia: valori in campo diversi e fattore “mura amiche” decisivo.

Le probabili formazioni di Colombia-Ecuador

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Portilla, Arias; Quintero; Duran, Diaz.

ECUADOR (4-3-3): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Yeboah, Plata, Caicedo, Vite, Minda; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1