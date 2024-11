Svezia-Azerbaigian, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Svezia-Azerbaigian è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

È stato un percorso quasi immacolato quello della Svezia nel gruppo 1 di Lega C. Quattro vittorie in 5 partite per la selezione di Jon Dahl Tomasson, fermata solo dalla Slovacchia un mese fa. Sabato scorso, invece, lo scontro diretto per il primo posto con gli slovacchi se lo sono aggiudicati Gyokeres e compagni: il cannoniere dello Sporting ha timbrato nuovamente il cartellino (già 5 gol per lui in questa Nations League) ed il successo (2-1) ha consegnato alla Svezia la promozione diretta in Lega B con una giornata d’anticipo.

La Slovacchia, infatti, non può più raggiungere gli scandinavi in classifica: anche in caso di arrivo a pari punti dopo l’ultima giornata, il vantaggio degli uomini di Tomasson negli scontri diretti farebbe la differenza.

Soddisfatto, dunque, il commissario tecnico, in carica da pochi mesi: questa promozione rappresenta il primo tassello di una possibile “rinascita” di una rappresentativa che, nonostante in rosa non manchi il talento, viene da anni bui. Tomasson, nell’ultima partita con l’Azerbaigian, potrà quindi permettersi di ruotare diversi elementi e non è detto che il ct possa decidere di far rifiatare anche lo stesso Gyokeres, dando spazio a chi ha giocato meno. Anche per i caucasici la Nations League è, di fatto, finita in archivio: il pareggio di sabato scorso contro l’Estonia (0-0) non è bastato per evitare la retrocessione in Lega D. I punti che separano gli azeri dai baltici sono 3 ma all’andata la selezione guidata dall’ex ct del Portogallo Fernando Santos fu sconfitta 3-1 ed anche in caso di vittoria in Svezia e di sconfitta degli estoni in Slovacchia non potrebbe più arrivare terza.

Come vedere Svezia-Azerbaigian in diretta tv e in streaming

La sfida tra Svezia e Azerbaigian è in programma martedì alle 20:45 alla Friends Arena di Solna, in Svezia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Svezia, come all’andata, dovrebbe centrare un successo ampio contro il derelitto Azerbaigian in una gara da almeno 3 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Svezia-Azerbaigian

SVEZIA (3-4-1-2): Johansson; Starfelt, Hien, Gudmundsson; Holm, Karlstrom, Bergvall, Sema; Forsberg; Isak, Lidberg.

AZERBAIGIAN (5-4-1): Jafarov; Aliyev, Mustafazada, B. Huseynov, Mammadov, Cafarguliyev; Sheydayev, Nuriyev, Isayev, Bayramov; Emreli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0