Argentina-Perù, qualificazioni Mondiali: streaming, formazioni, pronostico

Argentina-Perù è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Ancora prima in classifica, ma arriva dalla sconfitta contro il Paraguay. L’Argentina di Messi deve mettersi alle spalle la legnata presa in trasferta, e in rimonta, contro una formazione nettamente inferiore a quelle che sono le qualità dei campioni del mondo.

Non è bastato il gol di Lautaro Martinez, all’avvio del match, a conquistare dei punti decisivi. Sì, perché vedendo la classifica delle qualificazioni sudamericane, c’è da dire che l’Albiceleste ormai ha fatto quello che doveva fare, vale a dire mettersi la strada in discesa, e adesso forse sta tirando un po’ i remi in barca. Ma in questo modo ci vanno di mezzo tutte le altre visto che da quelle parti si gioca in un girone unico. Detto questo, evidente che contro il Perù l’obiettivo – che verrà raggiunto – sarà quello di tornare a vincere dopo un periodo un po’ così. Dopo la conquista della Coppa America in estate ci sta un momento di flessione, probabilmente dovuto anche all’appagamento. Ma Scaloni ha fatto capire che può bastare così. Quindi, partita scritta senza possibilità che possa venire fuori un risultato diverso dalla vittoria dei padroni di casa.

Dove vedere Argentina-Perù in diretta tv e in streaming

La sfida Argentina-Perù, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma mercoledì 20 novembre all’1:00. La sfida in questione, in Italia, sarà trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’app, quindi basterà registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

Vincere e convincere. Vincere magari con diversi gol di scarto. Obiettivo chiaro per l’Argentina di Messi e di Lautaro – entrambi titolati – contro un Perù nettamente inferiore. La sfida si sbloccherà già nel primo tempo, visto che è assai prevedibile un avvio con il piede pigiato sull’acceleratore dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Argentina-Perù

ARGENTINA (4-2-3-1): E Martinez; Molina, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez; Messi, Mac Allister, Alvarez; L Martinez.

PERU’ (4-3-3): Caceda; Corzo, Araujo, Callens; Polo, Sonne, Cartagena, Pena, Advincula; Guerrero, Valera.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0