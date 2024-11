I pronostici di martedì 19 novembre: Nations League e qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di martedì 19 novembre, si chiude l’ultima giornata della Nations League, in campo anche le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Si chiude questo martedì la fase a gironi della Nations League, con la Lega A che ha comunque già emesso tutti i verdetti anche per quanto riguarda il gruppo 3 che scenderà stasera in campo. La Germania sicura del primo posto sarà ospite dell’Ungheria che non potrà né migliorare né peggiorare l’attuale terzo posto.

L’Olanda seconda e già qualificata aritmeticamente per i quarti di finale giocherà sul campo della Bosnia Erzegovina fanalino di coda. Considerato il carattere amichevole delle due partite e il turn over che riguarderà tutte le nazionali, i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

Il discorso cambia nella Lega B, dove nel gruppo 1 Repubblica Ceca, Georgia, Albania e Ucraina sono ancora tutte in corsa per la promozione e per gli spareggi. Nel gruppo 4 la Turchia per essere sicura della promozione nella Lega A dovrà battere il Montenegro ancora fermo a zero punti e già retrocesso, o sperare in una mancata vittoria del Galles che però in casa con l’Islanda non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti.

Si gioca anche in Sudamerica dove ci sono le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: vittorie interne altamente probabili per l’Argentina contro il Perù e per la Colombia contro il Venezuela, parte favorito anche il Brasile contro l’Uruguay.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Brasile-Uruguay, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:45

Vincenti

Galles (in Galles-Islanda, Nations League, ore 20:45)

(in Galles-Islanda, Nations League, ore 20:45) Turchia (in Montenegro-Turchia, Nations League, ore 20:45)

(in Montenegro-Turchia, Nations League, ore 20:45) Argentina (in Argentina-Perù, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:00)

(in Argentina-Perù, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:00) Colombia (in Colombia-Venezuela, Qualificazioni ai Mondiali, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bosnia Erzegovina-Olanda , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Ungheria-Germania , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Svezia-Azerbaigian, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Repubblica Ceca-Georgia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Brasile-Uruguay, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:45

Il “clamoroso”

• Bolivia vincente e almeno tre gol complessivi in Bolivia-Paraguay, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00