Brasile-Uruguay, qualificazioni Mondiali: streaming, formazioni, pronostico

Brasile-Uruguay è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Dopo il pareggio in trasferta contro il Venezuela, difficile da pronosticare, il Brasile ha messo in atto l’operazione sorpasso contro l’Uruguay. Diciannove i punti per Nunez e compagni nella classifica per le qualificazioni al prossimo Mondiale, diciassette invece quelli dei padroni di casa. Che hanno anche un altro obiettivo.

Quello di lavare la macchia, quattro mesi dopo, dell’eliminazione dalla Copa America per mano, appunto, della squadra di Bielsa: un lascia passare incredibile per gli ospiti che hanno dimostrato, senza dubbio, di avere le carte in regola per riuscire nell’impresa. Ovvio che adesso c’è altro in palio e non è un match da dentro o fuori. E anche gli ultimi risultati arrivati nel corso delle ultime settimane dicono una cosa: il Brasile deve vincere per forza se vuole realmente stare sereno. Sì, non ci sono dubbi, vista la formula e vista la qualità della squadra, che i verdeoro arriveranno al Mondiale, ma è meglio fare tutto quello che serve, e anche subito, per non rischiare davvero nulla.

E l’Uruguay: sicuramente è una squadra che, mentalmente, sta bene dopo la vittoria contro la Colombia. Una vittoria che mancava da moltissimo tempo e che quindi ha sistemato nuovamente le cose. Ma è stato solamente un fulmine, crediamo fermamente che i brasiliani si possano prendere questi tre punti davvero importanti.

Dove vedere Brasile-Uruguay in diretta tv e in streaming

La sfida Brasile-Uruguay, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma mercoledì 20 novembre all’1:45. La sfida in questione, in Italia, sarà trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’app, quindi basterà registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

In un match da almeno tre reti complessive, appare non scontata, ma quasi, la vittoria dei padroni di casa. Match, anche, da almeno una rete a testa.

Le probabili formazioni di Brasile-Uruguay

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Abner; Gerson, Guimaraes; Savinho, Raphinha, Vinicius; I Jesus.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, Gimenez, Olivera, Saracchi; Ugarte, Valverde; Pellistri, Aguirre, Araujo; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1