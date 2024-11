Leclerc sta sognando: nuovo compagno, non è Hamilton

Leclerc sta sognando e con lui tutta la famiglia del monegasco: la riunione è già stata programmata. Un compagno di squadra incredibile

Un sogno vero e proprio. Una notizia che sicuramente nemmeno lui immaginava. Eppure, Charles Leclerc, prima di abbracciare Hamilton che il prossimo anno sarà al suo fianco dentro la Ferrari e prima di salutare Sainz che saluterà la Rossa il prossimo 8 dicembre, potrebbe avere un nuovo compagno di squadra. Che, lui, onestamente, conosce bene.

Come sappiamo, nel weekend ad Abu Dhabi, le prive prove libere saranno quasi del tutto dedicate ai giovani piloti. E la Ferrari, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, non può mandare in pista Bearman che, avendo corso già tre gare di Formula Uno, ha perso la status di “debuttante”: ormai, il pilota inglese, si può considerare un grande. Nei giorni scorsi inoltre è uscita fuori la notizia che dentro la Rossa di Maranello ci sarebbe potuto essere Antonio Fuoco, il calabrese che ha vinto con i colori italiani la 24 ore di Le Mans. Ma una notizia clamorosa, a firma di Daniele Sparisci (che ha anticipato il colpo Hamilton, quindi molto molto attendibile) sul Corriere della Sera, potrebbe cambiare le carte in tavola e riservare delle sorprese davvero incredibili per Charles Leclerc.

Leclerc sta sognando: corre il fratello Arthur

“La Ferrari sta pensando di schierare Arthur (fratello di Charles) sulla macchina di Carlos Sainz, tutto va nella direzione del 24enne monegasco, inquadrato come pilota di sviluppo all’interno della Scuderia. Lavora al simulatore e prepara gli assetti per il fratello (e per Sainz), ma in questa stagione ha frequentato spesso i circuiti, soprattutto quella di Fiorano, su monoposto di due anni prima”. Questo si legge sul sito del più importate quotidiano italiano. Un vero e proprio sogno per la famiglia monegasca.

La carriera di Arthur è iniziata tardi, perché la famiglia Leclerc non aveva la disponibilità economica di finanziare due figli: in quel momento c’era già Charles che sperava di toccare dei livelli altissimi. Ovviamente adesso è tutto cambiato e siccome il rapporto tra i due fratelli è decisamente ottimo, importante, i due potrebbero riunirsi in pista per la gioia di tutta la famiglia. Un sogno vero e proprio, uno di quelli che raramente accadono. Sì, di esempi ce ne sono stati altri e li conosciamo tutti, ma rimane, pur sempre, una bella emozione.