Italia-Francia, Nations League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Italia-Francia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Doveva essere una sorta di spareggio per il primo posto nel gruppo 2 di Lega A – ed in parte ancora lo è – ma dopo i risultati di giovedì scorso alla Francia, scivolata a sorpresa a -3 dall’Italia capolista, servirà una vera e propria impresa per chiudere davanti a tutti. Come gli azzurri, i Bleus di Didier Deschamps hanno già staccato un pass per i quarti di finale della Nations League 2024-25. Tuttavia per scavalcare gli uomini di Luciano Spalletti nella giornata conclusiva della fase a gruppi hanno bisogno di vincere con più di due gol di scarto.

In caso contrario l’Italia, che può dunque giocare per due risultati su tre – un’eventuale sconfitta di misura non cambierebbe nulla – rimarrebbe in vetta al raggruppamento, affrontando così una delle seconde classificate degli altri tre gironi (l’altro beneficio è quello di essere testa di serie alle qualificazioni per il Mondiale 2026). A parità di punteggio, infatti, entrerebbe in gioco la cosiddetta classifica avulsa e si terrà conto, nell’ordine, degli scontri diretti, della differenza reti e dei gol segnati.

E visto che la gara d’andata, lo scorso settembre, terminò 3-1 per gli azzurri, i transalpini necessitano di un successo ancora più ampio se vogliono operare il sorpasso al fotofinish.

Italia imbattuta in Nations League

Situazione ottimale per un’Italia che sembra essere risorta dalle proprie ceneri da quando è iniziata questa competizione: 4 vittorie e un pareggio nelle 5 sfide di Nations League, con Spalletti che è riuscito finalmente a dare un’identità precisa ad una selezione uscita a pezzi dall’ultimo Europeo.

In Belgio gli azzurri hanno ottenuto un altro successo (0-1), stavolta tenendo anche la porta inviolata: decisivo il gol dell’ex milanista Tonali dopo 10 minuti di gioco.

La Francia, invece, in un clima surreale – lo stadio di Saint-Denis era blindato e semivuoto – si è fatta incartare dal fanalino di coda Israele (0-0), che fino ad allora non aveva conquistato neppure un punto. Orfani di Mbappé, i Bleus hanno quindi visto interrompersi la striscia di vittorie, che si è fermata a tre (due successi con il Belgio e uno con Israele). Italia e Francia si sono affrontate 40 volte nel corso della propria storia: gli azzurri l’hanno spuntata 19 volte, 11 i transalpini. La vittoria di settembre ha messo fine a un digiuno che durava dal lontano 2008 ed ha permesso all’Italia di espugnare la capitale francese dopo sessantanove anni.

Come vedere Italia-Francia in diretta tv e in streaming

La sfida Italia-Francia è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia è in fiducia e dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta contro la Francia, conservando così il primo posto nel girone di Nations League. Probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1