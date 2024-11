Inghilterra-Irlanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Inghilterra-Irlanda è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Le numerose assenze non hanno placato la voglia di “vendetta” dell’Inghilterra, che giovedì scorso ha fatto il bello e cattivo tempo ad Atene, contro la Grecia, spazzata via con un netto 3-0. La selezione dei Tre Leoni doveva vincere con un ampio scarto per “cancellare” l’inattesa sconfitta di un mese fa a Wembley contro gli ellenici (1-2) e c’è riuscita senza grossi problemi: vantaggio di Watkins dopo soli 7′, poi gli uomini di Lee Carsley – l’ex selezionatore dell’Under-21 a gennaio passerà il testimone a Tuchel – hanno dilagato a fine secondo tempo, prima con un’autorete di Vlachodimos e successivamente con un gol del centrocampista del Liverpool Jones (in assoluto il migliore in campo).

In questo modo l’Inghilterra si è ripresa la vetta del gruppo 2 di Lega B e nell’ultima giornata le basterà fare lo stesso risultato della Grecia – le due selezioni attualmente sono a pari punti (12) – per rimanere davanti e conquistare la promozione in Lega A, dalla quale era retrocessa nell’ultima edizione della Nations League. Per Kane e compagni l’ultimo appuntamento della fase a gironi è quello con l’Irlanda, già sicura di dover disputare lo spareggio con una delle seconde della Lega C per evitare la retrocessione. I Boys in Green hanno scongiurato un possibile sorpasso della Finlandia, ultima in classifica a quota 0 punti ed ormai già retrocessa, grazie al successo di giovedì scorso all’Aviva Stadium di Dublino targato Evan Ferguson (1-0). Due vittorie e tre sconfitte da settembre in poi per una rappresentativa che sta provando a risollevarsi sotto la nuova guida tecnica, quella dell’islandese Heimir Hallgrimsson.

Come vedere Inghilterra-Irlanda in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Irlanda è in programma domenica alle 18:00 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Inghilterra non può permettersi passi falsi e per scongiurare un eventuale controsorpasso della Grecia deve obbligatoriamente battere l’Irlanda, già piegata 2-0 a settembre. Ipotizziamo un successo netto da parte dei Tre Leoni, che dovrebbero riuscire a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Irlanda

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Lewis, Guéhi, Harwood-Bellis, Hall; Gallagher, Gomes; Bowen, Bellingham, Rogers; Kane.

IRLANDA (4-4-2): Kelleher; Doherty, Collins, Scales, O’Dowda; McAteer, Cullen, Molumby, Johnston; Parrott, Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0