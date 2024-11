Israele-Belgio, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Israele-Belgio è una partita dell’ultima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Se il destino di Israele in questo gruppo della League A di Nations League appariva già segnato dall’esito del sorteggio, dal Belgio ci si aspettava decisamente qualcosa in più. La nazionale allenata da Domenico Tedesco ha perso tutti e due i confronti con la Francia e ha racimolato un solo punto contro l’Italia. Fuori dai giochi per la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, vorrà ora quanto meno chiudere bene il girone battendo Israele.

Una nazionale avversaria che però non andrà sottovalutata come ha fatto invece la Francia, che nella scorsa giornata in casa non è riuscita a vincere andando a sbattere contro il muro della difesa israeliana, che ha portato a casa uno 0-0 dal sapore di vittoria. Tedesco probabilmente punterà sull’abilità nell’uno contro uno di Lukebakio e Trossard per poi sfruttare maggiormente l’abilità in zona gol di Openda, che dovrà migliorare rispetto a quanto fatto con l’Italia: del resto sarà difficile fare peggio, vista anche la qualità decisamente minore della difesa avversaria.

Come vedere Israele-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Israele-Belgio è in programma domenica alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

Il pronostico

Il Belgio è favorito per la vittoria e dovrebbe segnare un numero di gol compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Israele-Belgio

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachimas, Faltaxa; Abada, Kanichowsky, Abu Fani, Haziza; Gloukh, D. Peretz; Solomon.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Mangala, A. Onana; Lukebakio, Trossard, Bakayoko; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2