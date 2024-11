I pronostici di domenica 17 novembre: ancora Nations League

I pronostici di domenica 17 novembre, inizia l’ultima giornata della Nations League con altre otto partite, due delle quali riguardanti la League A.

Inizia l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League, in arrivo verdetti finali sulle qualificazioni ai quarti di finale e su promozioni e retrocessioni. Nella League A l’Italia è già qualificata aritmeticamente e finirà prima nel girone evitando la sconfitta con due gol di scarto contro la Francia.

Il Belgio accederà agli spareggi evitando una sconfitta con tre gol di scarto contro Israele: la nazionale di Tedesco è comunque in grado di vincere la partita per ritrovare morale dopo i flop con Italia e Francia.

I pronostici sulle altre partite

Nella League B l’Austria otterrà la promozione se batterà la Slovenia: tre punti fondamentali perché la Norvegia – a pari merito con gli austriaci – avrà una partita sulla carta abbodabile contro il Kazakistan per giunta già retrocesso. Prevista un’altra goleada dopo quella dello scorso turno con Haaland ancora sugli scudi.

L’Inghilterra verrà promossa nella League A se batterà l’Irlanda, o anche in caso di pareggio se la Grecia non vincerà contro la Finlandia. Kane e compagni dovrebbero archiviare la pratica senza problemi e senza aspettare il risultato dei rivali nella corsa al primo posto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 1-3 in Italia-Francia, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Austria (in Austria-Slovenia, Nations League, ore 18:00)

(in Austria-Slovenia, Nations League, ore 18:00) Inghilterra (in Inghilterra-Irlanda, Nations League, ore 18:00)

(in Inghilterra-Irlanda, Nations League, ore 18:00) Belgio (in Israele-Belgio, Nations League, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Norvegia-Kazakistan , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Austria-Slovenia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Finlandia-Grecia , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Italia-Francia, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (OVER 2,5 + GOL): 8.66 GOLDBET ; 8.57 SNAI; 8.66 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Austria vincente e almeno un gol per squadra in Austria-Slovacchia, Nations League, ore 18:00