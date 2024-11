L’ex di Berrettini sta con un altro tennista: si resta in “famiglia”

Berrettini, cambio all’italiana: l’annuncio è già ufficiale.

Solo qualche settimana fa Matteo Berrettini ha annunciato la sua separazione da Francisco Roig, il coach che aveva preso il posto in panchina lasciato libero, lo scorso ottobre, dallo storico allenatore del romano, Vincenzo Santopadre. Non è ancora circolata alcuna indiscrezione relativamente al tecnico che subentrerà all’iberico, mentre è già praticamente certo che l’ex numero 6 del mondo ha spalancato le porte del suo team ad un altro professionista.

Pare, infatti, stando alla bomba sganciata da Il tennis italiano, che Berrettini abbia deciso di assoldare come preparatore atletico l’espertissimo Umberto Ferrara, lo stesso che è stato coinvolto, suo malgrado, nell’affaire doping abbattutosi su Jannik Sinner. Proprio come l’ex fisioterapista dell’altoatesino, Giacomo Naldi, avrebbe infatti delle responsabilità ben precise nella vicenda relativa al Clostebol, sulla quale, dopo la sentenza dell’Itia, si pronuncerà anche il Tas di Losanna, interpellato dalla Wada.

C’è molta confusione, ad ogni modo, circa gli scenari futuri di Berrettini. Al suo fianco c’è già Alessandro Bega, con cui Matteo ha lavorato molto bene durante questa stagione ormai volta al termine. Pare però che intenda comunque individuare un’ulteriore figura che lo supporti in questo “progetto” di rinascita, che nell’anno in corso ha fruttato, nel bene e nel male, la bellezza di 3 titoli Atp.

Berrettini “lascia” Santopadre a Sonego

E mentre il finalista di Wimbledon 2021 guarda al futuro, qualcuno che ha fatto parte del suo passato ha preso una decisione importantissima. Legata in qualche modo, come scoprirete a breve, allo stesso Matteo.

La persona di cui parliamo è coach Santopadre, che dopo l’addio a Berrettini ha scelto di allenare il giovane francese Luca Van Assche. È notizia delle ultime ore che ha deciso di raddoppiare il suo impegno nel circuito e di affiancare, in qualità di consulente, un altro talentuoso tennista italiano. Si tratta di Lorenzo Sonego, che potrà avvalersi della grande esperienza di Vincenzo in alcuni periodi dell’anno, soprattutto in fase di allenamento a Torino e a Roma.

“Nei tornei continueranno a seguirmi Fabio Colangelo e Davide Galoppini – ha spiegato Sonego al quotidiano La Stampa – Ho instaurato con Santopadre un bellissimo rapporto umano fin da subito. Ho voglia di continuare ad investire su me stesso e sono sicuro che Vincenzo sia la persona giusta per aggiungere qualcosa di nuovo al mio gioco, creando la giusta sinergia con il team”. Il doppio filo con Berrettini sarebbe legato al fatto che Matteo e Lorenzo sono molto amici e che per Santopadre, dunque, sarà come rimanere sempre in famiglia. In quella famiglia che tante emozioni e soddisfazioni gli ha regalato in passato.