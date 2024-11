Crisi nera per Sinner: dramma dietro l’angolo

Crisi nera per Jannik Sinner: il dramma (non sportivo) per il tennista azzurro sembra essere dietro l’angolo. Ecco le indiscrezioni che arrivano

Se da un lato il 2024 si concluderà al meglio, con il primo posto nella classifica Atp e con i primi due Slam vinti in una carriera che si preannuncia davvero straordinaria, sotto un altro aspetto, e per alcuni non meno importanti, l’anno in corso per Jannik Sinner si potrebbe concludere non nel migliore dei modi.

No, non stiamo nemmeno qui a parlare della squalifica, possibile ma non sicura, per il caso Clostebol che da agosto scorso riempie le pagine dei giornali e non solo, ma del suo rapporto amoroso con la russa Anna Kalinskaya. Sì, perché secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, che cita delle importanti fonti russe – patria della collega e compagna di Jannik – tra i due le cose non starebbero andando per il verso giusto. “Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sarebbero in crisi. Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito le voci in arrivo dalla Russia. E svariati indizi stanno facendo preoccupare i fan della coppia. L’ultimo è importante: la tennista ha smesso di seguire su Instagram il campione italiano (che invece continua a figurare tra i follower di Anna)”. Questo si legge sul giornale citato prima.

Crisi nera per Sinner, rottura con Anna?

“Secondo i media russi la coppia starebbe attraversando un periodo complicato e anche per questo la Kalinskaya non si è presentata a Torino, per supportare il collega e fidanzato alle Nitto Atp Finals”. Lei ha preferito rimanere in Russia per allenarsi e passare dei momenti di relax che come al solito vengono immortalati abbastanza bene sui social.

Stando ad alcuni gossip che arrivano sempre dalla Russia, Sinner e Anna avrebbero deciso di concedersi una pausa di riflessione per capire meglio il loro rapporto e il futuro. Uno dei principali problemi sarebbe la distanza”. Insomma, momento un po’ così dentro la vita privata per Jannik ma questo per il momento non ha minimamente influito su quelle che sono le sue prestazioni in campo.