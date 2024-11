Sinner, tempismo scioccante: mossa a sorpresa di Kalinskaya

Sinner-Kalinskaya, ecco cosa sta succedendo realmente tra i due tennisti.

Giovedì 14 novembre. L’orologio in Italia segna le 20:30 quando, finalmente, la voce fuori campo annuncia l’ingresso in campo di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha già matematicamente conquistato l’accesso alle semifinali, ma dovrà comunque battere la sua vecchia bestia nera, Daniil Medvedev, per coltivare il sogno di arrivare in finale da imbattuto.

Sappiamo bene com’è finito il 15esimo incontro tra l’altoatesino ed il russo. Il numero 1 del mondo è riuscito a domarlo per l’ennesima volta, vincendo in 2 set una partita che facile, comunque, non lo è stata neanche un po’. Un ottimo Medvedev ha cercato di mettergli i bastoni tra le ruote, ma nei suoi occhi ardeva la fiamma di chi non desidera altro che mettere, finalmente, la ciliegina sulla torta. Vincere le Nitto Atp Finals sarebbe il giusto coronamento di questa stagione straordinaria ma, speriamo, non irripetibile.

E mentre sul fronte sportivo tutto procede a gonfie vele, sul versante sentimentale non si può dire lo stesso. Dalla Russia è giunta voce che Sinner e Anna Kalinskaya, la sua collega russa, siano in crisi, ipotesi ampiamente confermata da un dettaglio che era difficile non notare. La tennista ha smesso di seguire Jannik sui social – cosa che aveva già fatto in passato, in occasione di una lite – ragion per cui sembra evidente che si sia rotto qualcosa tra i due piccioncini.

Crisi tra Sinner e Kalinskaya, tu chiamale se vuoi coincidenze

Un altro dettaglio ancora è saltato fuori con un tempismo quasi scioccante, ma per nulla casuale. La mossa a sorpresa di Kalinskaya non è una coincidenza. Sembra, bensì, ma magari ci sbagliamo, che la ragazza l’abbia studiata a tavolino per confermare, a modo suo, che è vero, come si dice, che c’è maretta tra lei e il numero 1 del mondo.

Proprio mentre Sinner faceva il suo ingresso alle Finals, in attesa dell’incontro/scontro con Medvedev, Anna postava sui social un contenuto inequivocabile. In diretta da Miami, ha pubblicato una breve storia nella quale la si vede in costume, bellissima come sempre, mentre prende il sole si gode le vibes della Florida. Scioccante il suo tempismo: il contenuto era online alle 20:30 in punto, motivo per il quale è ovvio che tante persone abbiano pensato che lo abbia fatto di proposito.

La sua assenza in quel di Torino, unita a questi due elementi, è insomma inequivocabile. Non resta che capire, a questo punto, se la situazione sia risolvibile o se, invece, tra i due tennisti sia finita per sempre.