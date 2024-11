Georgia-Ucraina, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Georgia-Ucraina è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il gruppo 1 della Lega B di Nations League è uno dei più equilibrati dell’intera manifestazione: quattro squadre raccolte in tre punti a due giornate dal termine con tutte, quindi, che hanno la possibilità di raggiungere la promozione nella Lega A e di giocarsi i playoff.

La Georgia di punti ne ha 6, uno in meno della Repubblica Ceca che guida il raggruppamento e due in più dell’Ucraina che invece chiude il tutto. Nella sfida del mese scorso, che come sappiamo si è giocata in campo neutro, sono stati Dovbyk – attaccante della Roma – e compagni, ad avere la meglio: uno a zero per rimettersi in corsa. Certo, la Georgia di Kvara (al ritorno del campionato ci sarà appunto Napoli-Roma) non ha demeritato e siccome è una nazionale decisamente in crescita sembra avere maggiori possibilità di fare bottino pieno. Segnano poco i padroni di casa: negli ultimi cinque incontri hanno sì fatto altrettante reti, ma quattro di queste sono state concentrate in un unico match, quello contro la Repubblica Ceca. Il problema quindi è offensivo, ma tra le mura amiche, con un pubblico che spinge davvero visto che la nazionale non si era mai spinta così in alto, allora le cose potrebbero cambiare. Dovbyk, tornando all’Ucraina, è invece senza dubbio l’elemento più rappresentativo della squadra anche se è a rischio: un problema al ginocchio – nonostante si sia allenato con il resto del gruppo nei giorni scorsi – lo potrebbe mettere ko. Vedremo.

Come vedere Georgia-Ucraina in diretta tv e in streaming

La sfida Georgia-Ucraina è in programma sabato alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Georgia è quotata a 2.55 su Goldbet, Lottomatica e anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Partono avanti i padroni di casa che, in un match da meno di tre reti complessive, dovrebbero riuscire a prendersi l’intera posta in palio e giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata della prossima settimana.

Le probabili formazioni di Georgia-Ucraina

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Kiteischvili, Chakvetadze, Lochoshvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Talovyerov, Matviyenko; Brazhko; Hutsulyak, Shaparenko, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0