Turchia-Galles, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Turchia-Galles è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sono stati dei giorni intensi dentro la Turchia, gli ultimi. La federazione, infatti, ha rischiato di perdere il proprio commissario tecnico, quel Vincenzo Montella accostato con insistenza alla panchina della Roma. Nel contratto, infatti, è stato svelato, esiste una clausola rescissoria di poco più di un milione di euro che avrebbe permesso ai giallorossi di prendersi l’erede di Juric. Poi la scelta è caduta come sappiamo su Ranieri e si è sistemato tutto.

Detto questo, in casa contro il Galles, la Turchia ha l’occasione per la promozione diretta, con un turno d’anticipo, alla Lega A della Nations League. La classifica è chiara e recita questo: Turchia prima con dieci punti, Galles secondo con 8. Il pareggio quindi non basta ai padroni di casa per festeggiare. E portare il tutto all’ultima giornata sarebbe pericoloso. Nello scontro diretto del mese scorso è finita zero a zero, segno evidente comunque di un leggero predominio turco in tutto per tutto. Anche perché Montella ha decisamente dei giocatori di qualità in tutte le zone del campo e, c’è da dirlo, soprattutto lì davanti. Tant’è che Yildiz, numero 10 della Juventus, dovrebbe iniziare dalla panchina: il posto assicurato, cosa che invece succede con Thiago Motta, non ce lo ha. Ma sicuramente, nella peggiore delle ipotesi per lui, entrerà a gara in corso.

Ovvio che la Turchia è favorita, in tutto questo e dopo il nostro discorso. Qualità e mentalità sono armi importanti dentro una nazionale che può crescere ancora. Almeno questa è la sensazione.

Come vedere Turchia-Galles in diretta tv e in streaming

La sfida Turchia-Galles è in programma sabato alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

Il pronostico

In una gara dove solamente la Turchia dovrebbe trovare la via della rete, è ovviamente scontato dire che sarà la nazionale di Montella a prendersi vittoria, tre punti, e qualificazione certa alla parte alta della prossima Nations League.

Le probabili formazioni di Turchia-Galles

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Muldur; Calhanoglu, Kokcu; Akgun, Guler, Akturkoglu; B. Yilmaz.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Rodon, Cabango, Davies; Allen, Sheehan; Johnson, Wilson, Thomas; M. Harris.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0