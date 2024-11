Olanda-Ungheria, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Olanda-Ungheria è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Vincere lo scontro diretto per staccare il pass con un turno d’anticipo per i quarti di finale di Nations League. Obiettivo semplice, e abbastanza chiaro per l’Olanda di Koeman, che ospita l’Ungheria e che ha una grande occasione.

Le due squadre infatti sono appaiate in classifica a quota 5 punti ma, siccome nella partita d’andata il match è finito uno a uno, con un’affermazione la nazionale olandese andrebbe matematicamente alla fase successiva della manifestazione. E poi si sa, nei match ad eliminazione diretta, tutto può succedere. Anche perché, andando a leggere quella che potrebbe essere la formazione che scenderà in campo dal primo minuto e che potrete leggere sotto, in fondo a questo articolo, che le qualità tecniche e fisiche i padroni di casa, per riuscire a prendersi l’intera posta in palio (e non solo) ce le hanno. Forse si prendono troppi gol (sono sei già quelli incassati), ma a differenza della formazione ungherese che di reti, a segno, ne ha messe solamente tre, l’Olanda è riuscito nel corso di quattro partite giocare a segnare otto volto. Il calcolo matematico è presto fatto e anche se non si è bravi nella materia di certo non serve la calcolatrice per dire che la media è di due gol ogni partita.

Insomma, detto questo, è evidente che questo match abbia un pronostico abbastanza indirizzato. Diciamo che l’Olanda vincerà. Senza particolari problemi, anche.

Come vedere Olanda-Ungheria in diretta tv e in streaming

La sfida Olanda-Ungheria è in programma sabato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà veramente tutto semplice per l’Olanda, che si prenderà i tre punti e potrà quindi festeggiare il passaggio del turno. Il match, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. La vittoria comunque è assicurata.

Le probabili formazioni di Olanda-Ungheria

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Hato; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Weghorst.

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Dardai, Orban, Botka; Bolla, Nikitscher, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1