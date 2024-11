Germania-Bosnia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Germania-Bosnia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un mese fa la vittoria di misura contro l’Olanda, castigata da una rete di Leweling all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (1-0), ha regalato alla Germania di Julian Nagelsmann la certezza della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Nations League 2024-25 (rimane da capire solo se passerà come prima oppure come seconda). Grazie ad un bottino di tre successi e un pareggio nelle prime quattro giornate, la Mannschaft è saldamente in vetta al gruppo 3 di Lega A, con un vantaggio di 5 punti sulle seconde (Olanda e Ungheria).

Questo significa che, battendo la non irresistibile Bosnia nella penultima giornata della fase a gironi, Kimmich e compagni sarebbero sicuri anche di chiudere la primo posto. Rispetto alle sfide di ottobre, Nagelsmann ritrova due titolarissimi come Musiala e Havertz ma a guidare l’attacco potrebbe essere nuovamente il centravanti del Borussia Monchengladbach, Kleindienst. Assente invece Undav: l’attaccante dello Stoccarda, autore di una doppietta contro la Bosnia all’andata, si è infortunato ed è stato escluso dai convocati. Ad ogni modo il c.t. tedesco – che ha richiamato pure Sané – avendo ormai la qualificazione in tasca ne approfitterà per fare qualche esperimento, contribuendo fattivamente a quel ricambio generazionale intrapreso ormai da qualche anno. Sembrano non avere alcuna speranza invece Dzeko e compagni: la Bosnia in 4 partite ha conquistato un solo punto, frutto del pareggio con l’Ungheria dello scorso settembre. Evitare la retrocessione in Lega B è dunque quasi impossibile per i balcanici, in assoluto la selezione meno competitiva del girone.

Come vedere Germania-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Germania e Bosnia è in programma sabato alle 20:45 all’Europa-Park-Stadion di Friburgo in Brisgovia, in Germania. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Germania, mai sconfitta dalla Bosnia nei tre precedenti tra le due selezioni, dovrebbe ottenere un successo ampio in un match verosimilmente a senso unico. Come all’andata, ci aspettiamo almeno quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Germania-Bosnia

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Groß, Andrich; Musiala, Wirtz, Gnabry; Kleindienst.

BOSNIA (5-3-2): Vasilj; Dedić, Katić, Barišić, Bičakčić, Burnić; Gigović, Huseinbašić; Bašić; Demirović, Džeko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1