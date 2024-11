I pronostici di sabato 16 novembre: ancora Nations League

I pronostici di sabato 16 novembre, di nuovo in campo la Nations League con nove partite, due delle quali riguardanti la League A.

Si chiude la penultima giornata della fase a gironi di Nations League, in campo il gruppo 3 della League 1 dove la Germania può già chiudere i conti per il primo posto battendo in casa la Bosnia: missione ampiamente alla portata della squadra del CT Nagelsmann. Tre punti in arrivo anche per l’Olanda che può centrare la qualificazione per i quarti di finale battendo l’Ungheria.

Nella League B c’è lo scontro al vertice nel gruppo 4 con Turchia-Islanda, sfida infuocata che ha fatto registrare un altissimo numero di cartellini gialli e rossi negli ultimi tre precedenti: la nazionale di Montella ha qualità da vendere soprattutto a centrocampo e in attacco e parte favorita.

I pronostici sulle altre partite

Tra le possibili sfide da gol occhio invece ad Albania-Repubblica Ceca e a Svezia-Slovacchia: quest’ultima a campi invertiti è terminata col punteggio di 2-2 e sarà decisiva in ottica promozione alla League B.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + MULTIGOL 3-5 in Germania-Bosnia, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Georgia o pareggio (in Georgia-Ucraina, Nations League, ore 18:00)

(in Georgia-Ucraina, Nations League, ore 18:00) Turchia (in Turchia-Galles, Nations League, ore 18:00)

(in Turchia-Galles, Nations League, ore 18:00) Olanda (in Olanda-Ungheria, Nations League, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Olanda-Ungheria , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Germania-Bosnia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Svezia-Slovacchia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Albania-Repubblica Ceca, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (OVER 2,5 + GOL): 6.07 GOLDBET ; 6.15 SNAI; 6.07 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Olanda vincente e almeno un gol per squadra in Olanda-Ungheria, Nations League, ore 20:45