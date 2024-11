Zverev-Fritz, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Zverev-Fritz è un match valido per le semifinali delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre vittorie su tre, senza lasciare per strada neppure un set. È stato un Alexander Zverev d’acciaio quello che abbiamo visto all’opera finora alle Atp Finals torinesi: nessuno è stato in grado di scalfirlo, nemmeno quel Carlos Alcaraz che ieri doveva assolutamente vincere per scongiurare l’eliminazione. Ed invece il tedesco si è imposto anche su di lui, liquidandolo dopo due parziali (7-6 6-4) e confermando il primo posto nel girone.

Il nativo di Amburgo, come aveva dimostrato nelle settimane precedenti, è in grande spolvero: contro l’iberico ha ottenuto l’ottava vittoria consecutiva (non perde da fine ottobre, quando dovette arrendersi all’azzurro Musetti) ed una di queste ha portato in dote anche l’ultimo Masters 1000 della stagione, Parigi-Bercy, vinto in finale contro il francese Humbert. Zverev adesso ha l’occasione di laurearsi “Maestro” per la terza volta in carriera – ha già vinto due volte le Finals in passato – che vorrebbe dire coronare la stagione della definitiva “rinascita” nel migliore dei modi. In semifinale però dovrà fare attenzione ad un altro tennista in fiducia come Taylor Fritz, approdato tra i primi quattro del torneo conclusivo come nell’edizione 2022.

Lo statunitense fa ormai presenza fissa tra i primi 5 del ranking, quest’anno ha giocato per la prima volta una finale Slam (US Open) e può dire la sua contro chiunque. Nel round robin si è arreso solo a Sinner, vincendo tuttavia i match con Medvedev (6-4 6-3) e de Minaur (5-7 6-4 6-3).

Il pronostico

Zverev è in gran forma è sta eccellendo un po’ in tutto non solamente al servizio: impossibile non considerarlo favorito in questa sfida. Occhio, però, a Fritz, che contro di lui è addirittura in vantaggio nei precedenti (6-5 comprendendo anche un match di Laver Cup). Probabile che i game complessivi siano più di 22 e che si arrivi a giocare almeno un tie break.