Sinner-Ruud, Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Ruud è un match valido per le semifinali delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

È decisamente il suo anno: anche a Torino Jannik Sinner non sta facendo prigionieri. Il numero uno al mondo ha stravinto il proprio girone, aggiudicandosi tutte e tre le partite in 2 set (de Minaur, Fritz e Medvedev). Si è qualificato come primo, evitando così gli ostacoli più insidiosi in semifinale.

L’azzurro si conferma quasi ingiocabile sul veloce indoor, ormai diventata la “sua” superficie: gli avversari si sono dovuti accontentare di vincere solo pochi game, non riuscendo neppure ad approfittare della sua discontinuità al servizio, che rimane probabilmente uno dei punti deboli del fenomeno di San Candido. Sono 12, adesso, i successi di fila di Sinner, la cui ultima sconfitta risale allo scorso 2 ottobre, quando alzò bandiera bianca nella finale di Pechino contro Carlos Alcaraz. Numeri pazzeschi per un giocatore che ha l’occasione di coronare una stagione stratosferica (due Slam vinti, prima posizione del ranking raggiunta per la prima volta in carriera) prendendosi il titolo di “Maestro” davanti al pubblico di casa.

In semifinale non troverà Alcaraz – eliminato dopo la sconfitta con Zverev – ma l’outsider Casper Ruud, che a Torino sta provando a riscattare una stagione non particolarmente entusiasmante.

Qualificatosi in extremis, il norvegese è riuscito ad arrivare secondo nel round robin grazie alle affermazioni su Alcaraz e Rublev, battuti rispettivamente in due e tre set. Pur dando il meglio di sé sulla terra rossa, con il capoluogo piemontese ha un certo feeling: nel 2021 arrivò in semifinale, mentre l’anno successivo sfidò Nole Djokovic per il titolo. Nei tre precedenti con Sinner, però, non c’è stata storia: l’altoatesino ha avuto la meglio due volte a Vienna (2020 e 2021) e pure in un match d’esibizione giocato lo scorso gennaio in Australia.

Dove vedere Sinner-Ruud in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali delle Atp Finals 2024 tra Jannik Sinner e Casper Ruud sarà trasmesso sabato 16 novembre sia dalla Rai che da Sky alle 20:30. L’incontro si potrà vedere in chiaro su Rai 2 nonché attraverso la diretta streaming gratuita su RaiPlay. Per quanto riguarda Sky, invece, i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere la sfida in streaming anche tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sinner non ha mai “sofferto” particolarmente Ruud, neppure da giovanissimo. Tutto fa pensare, dunque, ad un altro soliloquio dell’italiano, che dovrebbe chiudere la pratica in 2 set.