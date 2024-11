Ferrari stravolta, accordo UFFICIALE: nuovo colpo da brividi

Ferrari stravolta: accordo UFFICIALE e nuovo annuncio da brividi. Non solo tra i piloti, la Rossa è molto attiva anche in altre situazioni

In attesa di Lewis Hamilton, ufficiale dall’inizio di questa stagione che di fatto ha chiuso ogni discorso riguardante i piloti, nel corso di questi mesi che arrivano prima del 2025, quando vedremo finalmente il pilota inglese dentro la Rossa di Maranello, la Ferrari un altro paio di annunci ufficiali li ha fatti.

Importanti, perché parliamo di sponsor quindi di soldi che entrano nelle casse e che danno la possibilità, evidentemente, di progettare con enorme serenità il futuro della macchina e magari chissà, anche dare la possibilità di innesti dietro le quinte, dove effettivamente prima della pista si fa la differenza. Insomma, un’altra firma, così come ufficializzato dalla Ferrari, è arrivata.

Ferrari, accordo UFFICIALE con Chivas Regal

“Siamo lieti di annunciare – ha detto il team principal Frederic Vasseur – la collaborazione con Chivas Regal. La partnership che presentiamo oggi è basata su valori condivisi come la continua ricerca dell’eccellenza, la cura per i particolari e l’artigianalità, corroborati da una profonda tradizione che però, proprio come accade nel nostro sport, è in continua evoluzione. Con Chivas Regal ci accomuna la voglia di progredire e di essere il riferimento nei rispettivi campi d’azione. Sarà piacevole iniziare a collaborare a quella che sarà una partnership benefica per entrambi i brand”.

Queste la parole di Vasseur. Ovviamente, il compito di questa intesa, sarà anche quello di sensibilizzare tutti sulla guida corretta e mai dopo aver bevuto nulla. Un tema particolarmente caro questo a tutti, sia alla Ferrari sia al nuovo sponsor della Rossa. Attraverso “contenuti esclusivi ed esperienza immersive” si legge anche nel comunicato, l’obiettivo è quello di far vivere anche tutto quello che succede dietro le quinte di una gara. Una Ferrari che quindi allarga il campo degli sponsor e lo fa in maniera positiva con un doppio intento se possibile: oltre a fare aumentare i ricavi e gli incassi anche quello di sensibilizzare sulla guida sicura. Ed è giustissimo in questo modo.