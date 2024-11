Paraguay-Argentina, qualificazioni Mondiali; streaming, formazioni, pronostico

Paraguay-Argentina è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Dopo dieci partite di qualificazione al prossimo Mondiale, l’Argentina è prima al gruppone sudamericano con 22 punti – tre in più della Colombia – il miglior attacco (19) e la seconda miglior difesa (5). I campioni in carica, quindi, stanno facendo il loro. E non potrebbe essere altrimenti.

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per l’Albiceleste di Scaloni negli ultimi cinque incontri e la prima di questa serie è stata l’affermazione nella finale di Coppa America. Una grande prova, di nuovo, per una squadra che contro il Paraguay parte, ovviamente, con tutti i favori del pronostico. Certo, è un impegno difficile, perché i padroni di casa vivono un buono stato di forma (2 vittorie e due pareggi nelle ultime 4 uscite) e in classifica sono sesti, quindi dentro per un soffio alla massima competizione per nazionali.

Il Paraguay, comunque, ha un grosso problema: il gol. In dieci uscite solamente quattro volte è riuscito ad andare a segno. Solo il Perù (penultimo con sei punti), ha fatto peggio. Insomma, lì davanti manca sempre qualcosa e non è un fatto nuovo: un centravanti vero, uno di quelli capaci di spaccare le partite, difficilmente da quelle parti lo hanno avuto. E questo, oggettivamente, potrebbe essere un fattore nell’economia della partita. L’altro lato della medaglia però dice che nemmeno tanto gol vengono presi. La miglior difesa del raggruppamento è appunto paraguayana con soli 4 gol presi.

Dove vedere Paraguay-Argentina in diretta tv e in streaming

La sfida Paraguay-Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, è in programma venerdì 15 novembre alle 00:30. La sfida in questione, in Italia, sarà trasmesso sul sito OneFootball e in streaming sull’app, quindi basterà registrarsi e acquistare l’evento.

Il pronostico

Difficile tenere la porta inviolata contro Messi e Lautaro. E siccome di gol se ne fanno col contagocce, ci appare possibile una vittoria esterna in un match da meno di 4 reti complessive.

Le probabili formazioni di Paraguay-Argentina

PARAGUAY (4-3-3): R. Fernandez; Caceres, G Gomez, Alderete, Balbuena, Alonso; Cubas, D Gomez; Almiron, Sanabria, Enciso.

ARGENTINA (4-4-2): E Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Enzo, Lo Celso, Mac Allister; Messi, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2