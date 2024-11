Penalità per Leclerc: Ferrari in guai seri

Penalità per Leclerc: il pilota monegasco della Rossa rischia tantissimo nel prossimo fine settimana di gara. E la Ferrari è nei guai seri

Nessuno si aspettava arrivati a questo punto della stagione – mancano solamente tre gare alla fine del Mondiale – che la Ferrari si potesse giocare il titolo costruttori. Eppure la Rossa di Maranello è lì, grazie soprattutto ai problemi della Red Bull e ad una McLaren che non ha mai trovato la forza di dire ai due piloti chi era il numero uno in quel momento.

Tutto questo ha portato Max Verstappen a involarsi di nuovo e ormai l’olandese ha messo il lucchetto sul suo quarto mondiale di fila. Rimane invece aperta, come sappiamo, la corsa per quello costruttori con la Ferrari che nelle prossime tre gare dovrebbe rimontare, per il trionfare, 36 punti alla scuderia inglese. Diciamolo chiaramente: è un compito sicuramente difficile, un obiettivo quasi impossibile, ma abbiamo visto come tutto può succedere nello spazio di pochissimo tempo. Di certo, però, c’è un’altra cosa: con una Ferrari penalizzata, vale a dire quella di Leclerc, allora davvero il tutto si complicherebbe in maniera totale. Ma andiamo a vedere quello che potrebbe succedere a Las Vegas.

Penalità per Leclerc: ecco il motivo

“La Ferrari parrebbe intenzionata a cambiare la power-unit (o diverse parti della stessa) sulla sua monoposto, con conseguente retrocessione nella griglia di partenza”. Questa è la notizia data da EuroSport nelle scorse ore. E questo i piani li ribalterebbe del tutto.