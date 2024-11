I pronostici di giovedì 14 novembre: Nations League, qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di giovedì 14 novembre, al via le partite di Nations League con in campo l’Italia, ci sono pure le qualificazioni ai Mondiali.

Riparte stasera la fase a gironi della Nations League, una competizione che tutte le nazionali europee, in particolare quelle della League A, non stanno snobbando più di tanto perché legata a doppio filo con i prossimi girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ci saranno dei benefici sia in vista del sorteggio (si può diventare testa di serie) che la possibilità di ottenere dei posti assicurati per gli spareggi di qualificazione.

Lo sa bene l’Italia che al momento comanda il gruppo 2 con un punto di vantaggio sulla Francia che proverà però il sorpasso avendo una partita sulla carta ben più semplice contro Israele: per gli azzurri sfida da gol contro il Belgio.

I pronostici sulle altre partite

Altre due partite da gol della serata di Nations League sono Slovenia-Norvegia che propone la sfida nella sfida tra i bomber Sesko e Haaland, e Grecia-Inghilterra con gli inglesi che proveranno a vendicare la sconfitta subita all’andata.

Attese le vittorie interne per Armenia, Irlanda e Macedonia contro Isole Far Oer, Finlandia e Lettonia, mentre nelle qualificazioni ai Mondiali girone sudamericano il Brasile parte favorito sul Venezuela.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + MULTIGOL 2-5 in Kazakistan-Austria, Nations League, ore 18:00

Vincenti

Armenia (in Armenia-Isole Far Oer, Nations League, ore 18:00)

(in Armenia-Isole Far Oer, Nations League, ore 18:00) Irlanda (in Irlanda-Finlandia, Nations League, ore 20:45)

(in Irlanda-Finlandia, Nations League, ore 20:45) Macedonia (in Macedonia-Lettonia, Nations League, ore 20:45)

(in Macedonia-Lettonia, Nations League, ore 20:45) Brasile (in Venezuela-Brasile, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Francia-Israele , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Macedonia-Lettonia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Slovenia-Norvegia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Belgio-Italia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Grecia-Inghilterra, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Slovenia-Norvegia, Nations League, ore 20:45