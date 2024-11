Venezuela-Brasile, qualificazioni Mondiali: streaming, formazioni, pronostico

Venezuela-Brasile è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Due vittorie negli ultimi due turni per il Brasile, che è riuscito a rimettersi in corsa per il Mondiale. Sì, perché prima della pausa dello scorso mese di ottobre, i verdeoro non avevano fatto benissimo ed erano proprio al limite della qualificazione. Con i sei punti conquistati però grazie alle affermazioni contro Cile e Perù allora è ritornato il sereno.

La voglia ovviamente è quella di continuare a vincere per non rischiare nulla nei prossimi mesi. E contro il Venezuela, che non vince una partita nelle qualificazioni da più di un anno (era il 17 ottobre del 2023, tre a zero contro il Cile), il compito è evidentemente alla portata per una delle squadre che ogni volta parte con i favori del pronostico o quasi. Nonostante le assenze che ci saranno, è abbastanza semplice pensare a quella che può, e che sarà, una vittoria esterna in questa gara.

Negli ultimi cinque confronti tra queste due formazioni, il Brasile ha vinto tre volte e pareggiato due. E ha subito solamente due gol. Insomma, ci sono tutti i presupposti per continuare a vedere la squadra allenata da Junior prendersi la terza affermazione di fila nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il pronostico

Una gara che alla fine dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Il Brasile riuscirà a vincere, e lo farà sbloccando il match entro i primi 45minuti. Occhio, infine, anche alla possibilità di una rete per il Venezuela, che sì, è vero, contro i verdeoro segna poco. Ma questa volta sembra avere anche le caratteristiche giuste, lì davanti, per farlo.

Le probabili formazioni di Venezuela-Brasile

VENEZUELA (4-3-3): Romo; Gonzalez, R Ramirez, Ferraresi, Aramburu; Martinez, Rincon, Herrera; Soteldo, Rondon, Savarino.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Abner; Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius Junior; Igor Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3