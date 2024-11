Ultim’ora sulla squalifica di Sinner: l’annuncio spiazza i tifosi

Ultim’ora sulla squalifica di Sinner: ecco l’annuncio, un altro, che spiazza i tifosi del tennista azzurro e che fa capire ulteriormente le cose

Jannik Sinner è impegnato come sappiamo in questi giorni alle Atp Finals di Torino. La penultima fatica di questo 2024 sulle montagne russe: perché se da un lato sono arrivati i primi trionfi Slam e il primo posto nella classifica mondiale – in Piemonte è stato premiato per questo davanti agli occhi emozionati di mamma e papà – dall’altro c’è sempre in piedi la questione doping da tenere in considerazione, purtroppo.

Non sappiamo e nessuno sa effettivamente come andrà a finire nonostante in molti abbiano detto la propria sulla questione sottolineando come Sinner sia una persona per bene e soprattutto pulita. Ma il Tas di Losanna ancora non ha deciso e chissà quando lo farà. Insomma, è una situazione davvero spiacevole per tutti. Alex de Minaur, ad esempio, che è stato il primo tennista ad essere battuto da Sinner nelle finali che si stanno giocando in questi giorni, è stato sollecitato sulla cosa nella conferenza stampa subito dopo la partita. E questo è stato il suo pensiero.

Ultim’ora sulla squalifica di Sinner: le parole di de Minaur

Dopo aver parlato della partita esprimendosi in questo modo: “Non è mai facile giocare contro il miglior giocatore del mondo in questo momento. Lo sapevo che era una partita molto complicata. Ho anche iniziato bene ma poi semplicemente non riuscivo a sostenere il livello di cui avevo bisogno per battere Jannik. Sta giocando con molta fiducia in questo momento. Nei punti importanti l’ha dimostrato“, sul doping ha detto questo, così come riportato da tennisworlditalia.com.

“Onestamente io sono solo un tennista e un giocatore. Non ho alcuna influenza su queste decisioni. Sono sicuro che tutto accadrà quando è necessario che accada. Per quanto riguarda Jannik, posso solo dire quello che so di lui come persona. Anche se mi ha battuto tantissime volte è un bravo ragazzo. Abbiamo condiviso molti momenti in campo insieme. Per lui e per la sua squadra nutro molto rispetto”. Non si espone più di tanto l’australiano ma fa capire di essere dalla parte di Jannik, o almeno questo trapela dalle sue parole. E speriamo che chi dovrà decidere tenga in considerazione anche queste cose che sono davvero importanti.